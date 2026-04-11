Ôtô Trung Quốc ồ ạt ưu đãi tháng 4

Trong tháng 4, nhiều mẫu ôtô Trung Quốc được áp dụng chương trình khuyến mại giúp khách Việt tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí sở hữu xe.

Làn sóng ôtô Trung Quốc vào Việt Nam đã giới thiệu nhiều thương hiệu mới đến với khách hàng, cung cấp nhiều lựa chọn ôtô mới đa dạng ở các phân khúc, kiểu loại hệ truyền động khác nhau.

Tính cạnh tranh trên thị trường vì vậy cũng cao hơn, là nguyên nhân khiến các hãng xe Trung Quốc cũng đang tích cực ưu đãi cho khách hàng mua xe trong tháng.

Omoda & Jaecoo tặng tiền xăng

Thương hiệu Omoda thuộc tập đoàn Chery của Trung Quốc vừa ra mắt phiên bản HEV của Omoda C5, có giá niêm yết 669 triệu và 749 triệu đồng cho 2 phiên bản.

Tuy nhiên, hãng này thông báo áp dụng chương trình khuyến mại theo hình thức ưu đãi 8 năm đổ xăng miễn phí cho khách hàng, giá trị quy đổi tối đa 80 triệu đồng.

Nhờ đó, Omoda C5 SHS-H phiên bản Premium có giá ưu đãi 599 triệu đồng, áp dụng cho 99 khách hàng đầu tiên đặt cọc đến hết ngày 30/4. Phiên bản Flagship của mẫu xe này có giá ưu đãi 669 triệu đồng, áp dụng cho tất cả khách hàng đặt cọc trong cùng khung thòi gian như trên.

Omoda C5 bản hybrid nhận ưu đãi dưới hình thức hỗ trợ tiền xăng. Ảnh: OJVN.

Các phiên bản chạy xăng của Omoda C5 cũng được áp dụng ưu đãi, đưa giá bán dòng xe này về mức khởi điểm 469,1 triệu đồng. Hãng xe Trung Quốc còn tặng thêm gói ưu đãi có điều kiện gồm 5 năm miễn phí xăng và 0% lãi suất vay trong năm đầu.

Hiện, thương hiệu Jaecoo có duy nhất dòng xe Jaecoo J7, với 2 phiên bản Flagship gồm thuần xăng và hybrid cắm sạc (PHEV).

Trong tháng 4, khách hàng có thể sở hữu Jaecoo J7 Flagship thuần xăng với giá ưu đãi 729 triệu đồng, cộng thêm 5 năm miễn phí xăng và ưu đãi 0% lãi suất.

Jaecoo J7 PHEV cũng có ưu đãi

Đối với biến thể PHEV, Jaecoo J7 nhận gói ưu đãi gồm 7 năm miễn phí xăng và miễn lãi vay trong 12 tháng đầu. Khách mua xe còn được nhận gói quà tặng trị giá 45 triệu đồng, bao gồm bộ sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa trị giá 25 triệu đồng và gói bảo hiểm thân vỏ 2 năm trị giá 20 triệu đồng.

BYD hỗ trợ phí trước bạ, tặng sạc treo tường

Sau gần 2 năm có mặt tại Việt Nam, danh mục sản phẩm BYD hiện bao gồm 10 mẫu xe khác nhau, từ ôtô thuần điện đến hybrid cắm sạc.

Cho đến hết tháng 4, BYD đang triển khai ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ cho các dòng xe hybrid gồm Seal 5 và Sealion 6.

Trong đó, BYD Seal 5 nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trị giá 70 triệu đồng, kèm quà tặng là thiết bị sạc cầm tay, bộ chuyển đổi V2L có giá 11,5 triệu đồng.

BYD Seal 5 nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Phúc Hậu.

BYD Sealion 6 nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 42-47 triệu đồng tùy phiên bản. Khách hàng mua mẫu SUV cỡ C trang bị hệ truyền động PHEV còn được tặng kèm nhiều quà tặng khác như ứng dụng BYD App, bộ sạc treo tường, bảo hiểm vật chất, sạc cầm tay, bộ chuyển đổi V2L... với tổng giá trị quy đổi hàng chục triệu đồng.

Mẫu MPV thuần điện bán chạy của BYD là M6 đang được ưu đãi tiền mặt 30 triệu đồng, tặng kèm thiết bị sạc cầm tay, bộ chuyển đổi V2L. Tổng giá trị khuyến mại với BYD M6 đang ở mức gần 42 triệu đồng.

BYD M6 và BYD Atto 2 cũng được ưu đãi trong tháng 4. Ảnh: Phúc Hậu.

Các mẫu xe còn lại của BYD như Atto 2, Seal, Han và Sealion 8 cũng được ưu đãi tương tự trong tháng 4. Quà tặng ứng dụng BYD App là điểm chung, bên cạnh voucher sạc, gói bảo hiểm vật chất một năm, sạc treo tường, thảm sàn...

Lynk & Co tặng tiền xăng, ưu đãi phí trước bạ

Cùng với Geely, Lynk & Co cũng là thương hiệu ôtô Trung Quốc thuộc sở hữu tập đoàn Geely. Hãng này hiện có nhiều mẫu SUV trải dài ở cá cphân khúc khác nhau, gồm 06, 01, 08, 09 và cả mẫu sedan hiệu năn cao 03+.

Trong tháng 4, khách hàng mua mẫu SUV cỡ B Lynk & Co 06 trang bị cốp điện được hỗ trợ đổ xăng miễn phí trên quãng đường 14.000 km. Giá trị quy đổi của ưu đãi này tương đương 20 triệu đồng.

Lynk & Co 06 bản cốp điện được miễn phí đổ xăng. Ảnh: Phúc Hậu.

Các dòng xe còn lại của Lynk & Co gồm 01, 01 Hyper, 09 và 03+ được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ, cùng với gói bảo dưỡng 5 năm miễn phí. Hai phiên bản Halo và Pro của Lynk & Co 08 nhận gói bảo dưỡng miễn phí trong 6 năm, tặng kèm bộ sạc cầm tay, bộ sạc treo tường và gói combo phụ kiện.

Đáng chú ý, khách hàng chốt cọc mua xe Lynk & Co trong 2 ngày 11-12/4 sẽ được hưởng thêm ưu đãi 4 triệu đồng, áp dụng đồng thời với các ưu đãi như đã đề cập bên trên.

MG tặng phí trước bạ, bảo hiểm thân vỏ

Trên trang chủ, MG Việt Nam thông báo áp dụng ưu đãi theo hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khách hàng mua các mẫu xe MG5 và MG ZS. Tùy dòng xe và phiên bản, chương trình này tương đương giá trị 24-58 triệu đồng.

Với các mẫu xe MG HS và MG G50, khách hàng mua xe trong tháng 4 sẽ được tặng gói bảo hiểm vật chất, giá trị quy đổi từ 35 triệu đến 60 triệu đồng tùy dòng xe và phiên bản.

MG ưu đãi cho nhiều dòng xe đang bán ở Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Mẫu roadster thuần điện MG Cyberster được tặng bảo hiểm vật chất trị giá 50 triệu đồng, tặng thêm bộ sạc điện 7 kW. Khách hàng mua MG Cyberster còn được miễn phí sạc 12 tháng tại hệ thống sạc công cộng của các đối tác MG, cùng với chính sách bảo hành pin một đổi một trong 7 năm.