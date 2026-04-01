'Thấm đòn' khó khăn, BYD cắt giảm 100.000 nhân viên

Khoảng 100.000 nhân viên BYD đã bị sa thải trong năm 2025, đủ để phản ánh sự khó khăn của thị trường xe điện Trung Quốc.

Dù vẫn giữ vững vị thế là một trong những nhà sản xuất xe điện (EV) lớn nhất thế giới, BYD vừa gây bất ngờ khi thống kê số nhân viên bị sa thải. Cụ thể theo thống kê từ ifeng, hãng đã cắt giảm khoảng 100.000 nhân viên trong năm 2025, tương đương 10% lực lượng lao động.

Tuy nhiên, thay vì là dấu hiệu của sự suy thoái, hãng xe Trung Quốc khẳng định đây là bước đi chiến lược nhằm tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa chi phí để chuẩn bị cho giai đoạn cạnh tranh khốc liệt tiếp theo.

Báo cáo tài chính năm 2025 của BYD cho thấy những con số trái chiều. Doanh thu trong năm đạt tổng 8.039,6 tỷ NDT, tương đương khoảng 1.123 tỷ USD , với doanh số 4,6 triệu chiếc.

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng đạt 326,2 tỷ NDT ( 45,6 tỷ USD ), tức giảm khoảng 19% so với năm 2024. Theo CarnewsChina, đây là hậu quả của áp lực cuộc chiến giá rẻ tại quê nhà và chi phí đầu tư khổng lồ vào công nghệ.

Trạm sạc siêu nhanh được xem là điểm tựa giúp BYD tăng trưởng thị phần trong năm nay.

Bất chấp việc thắt chặt nhân sự, BYD không hề cắt giảm ngân sách cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Hãng đã chi tới 634 tỷ nhân dân tệ để hoàn thiện thế hệ pin Blade Battery 2.0 cùng công nghệ sạc siêu tốc Flash Charging 2.0 vừa ra mắt vào đầu tháng 3. Công nghệ này cho phép sạc từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút.

Dù doanh số xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc có sự sụt giảm tạm thời vào tháng 2 do yếu tố mùa lễ Tết, nhưng với sự xuất hiện của công nghệ pin mới, BYD kỳ vọng nhu cầu sẽ sớm ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ trở lại.