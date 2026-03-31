Dịch vụ robotaxi đầu tiên tại châu Âu sẽ sớm đi vào hoạt động

Uber Technologies bắt tay Pony.ai và Verne triển khai dịch vụ robotaxi thương mại đầu tiên tại châu Âu, bắt đầu tại Crotia với tham vọng mở rộng quy mô toàn khu vực.

Uber Technologies vừa công bố thỏa thuận hợp tác với Pony.ai và startup Verne nhằm triển khai dịch vụ robotaxi thương mại đầu tiên tại châu Âu. Dự án sẽ chính thức khởi động tại Zagreb (Croatia).

Dịch vụ robotaxi đầu tiên tại châu Âu

Pony.ai, thương hiệu đến từ Trung Quốc, sẽ cung cấp công nghệ tự lái cốt lõi. Trong khi đó, công ty xe tự hành Verne sẽ đóng vai trò sở hữu đội xe và chịu trách nhiệm vận hành hàng ngày.

Uber sẽ tích hợp dịch vụ này vào nền tảng gọi xe toàn cầu của mình, đồng thời vận hành song song với ứng dụng riêng của Verne dành cho khách hàng.

Ba bên cho biết mục tiêu dài hạn là xây dựng một mô hình robotaxi có khả năng mở rộng, bắt đầu từ Zagreb và dần tiến tới các thành phố khác tại châu Âu cũng như các thị trường quốc tế. Trong vài năm tới, kế hoạch là mở rộng đội xe lên hàng nghìn robotaxi.

Uber đẩy mạnh đầu tư và hợp tác trong dịch vụ robotaxi

Không chỉ dừng ở mức độ hợp tác vận hành, Uber cũng sẽ đầu tư vào Verne, startup được đặt theo tên của nhà văn khoa học viễn tưởng người Pháp Jules Verne, và hỗ trợ công ty này mở rộng quy mô với vai trò đối tác chiến lược.

Verne sẽ dẫn dắt quá trình xin cấp phép từ các cơ quan quản lý châu Âu, cũng như điều phối việc triển khai robotaxi của Pony.ai trên cả nền tảng của mình và Uber.

Hiện tại, các thử nghiệm trên đường phố Zagreb đã được triển khai, đồng thời các bước chuẩn bị cho dịch vụ tính phí cũng đang được tiến hành.

Động thái này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của Uber khi công ty đã thiết lập quan hệ hợp tác với gần hai chục doanh nghiệp công nghệ xe tự hành trên toàn cầu.

Các lĩnh vực hợp tác trải dài từ robotaxi, vận tải hàng hóa cho tới robot giao hàng vỉa hè và drone, trong bối cảnh nhu cầu đối với các giải pháp vận tải không người lái ngày càng gia tăng. Trước đó Waymo, hãng xe tự lái thuộc Alphabet - công ty mẹ của Google, công bố sẽ triển khai thương mại dịch vụ robotaxi tại London (Anh) vào tháng 9 năm nay.