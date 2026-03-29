Công nghệ xe tự lái 'ngốn RAM' như thế nào?

Xe tự lái cấp độ cao trong tương lai có thể cần tới 300 GB RAM, biến mỗi chiếc xe thành một trung tâm dữ liệu di động để xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) theo thời gian thực.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), nhu cầu về bộ nhớ RAM đang tăng mạnh không chỉ ở máy tính cá nhân hay trung tâm dữ liệu, mà còn có thể lan sang ngành công nghiệp ôtô. Theo dự báo mới nhất, những chiếc xe tự lái trong tương lai thậm chí có thể cần tới hơn 300 GB RAM - một con số khổng lồ so với tiêu chuẩn hiện nay.

Nhu cầu RAM cho xe tự lái gấp 20 lần so với hiện tại

Phát biểu trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, ông Sanjay Mehrotra, CEO của Micron Technology, cho biết các thế hệ xe tự lái cấp độ 4 cùng robot tiên tiến sẽ đòi hỏi dung lượng bộ nhớ vượt mốc 300 GB cho mỗi phương tiện.

Trong lĩnh vực xe tự lái, cấp độ tự động hóa càng cao càng đòi hỏi dung lượng RAM lớn hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu ghi nhận và xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ từ hệ thống cảm biến, camera và radar trên xe.

Con số này cao gấp nhiều lần so với các mẫu xe hiện nay sử dụng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cấp độ 2, vốn chỉ tiêu thụ trung bình khoảng 16 GB RAM.

Hiện tại, xe tự lái hoàn toàn vẫn chưa phổ biến. Phần lớn các mẫu xe chỉ được trang bị các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng hay hỗ trợ giữ làn đường. Những công nghệ này dựa vào camera và cảm biến, nhưng vẫn yêu cầu người lái duy trì quyền kiểm soát.

Ở cấp độ tự lái 2, hệ thống trên xe chỉ cần khoảng 16 GB RAM. Tuy nhiên, khi tiến tới cấp độ tự lái 4, con số này có thể tăng vọt lên tới 300 GB nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu phức tạp hơn.

Trong khi đó, xe tự hành cấp độ cao lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Để vận hành độc lập, xe phải xử lý đồng thời dữ liệu từ nhiều nguồn như camera, radar, lidar, bản đồ độ phân giải cao và các mô hình AI phức tạp.

Mọi quyết định đều cần được đưa ra gần như tức thì, vốn giới hạn chỉ trong từng mili giây, đòi hỏi lượng bộ nhớ lớn hơn rất nhiều so với thiết kế hiện tại. Các phương tiện tự lái trong tương lai có thể sẽ giống như những "trung tâm dữ liệu di động".

Cấp độ tự lái 4 (L4) là một tiêu chuẩn tự động hóa cao, trong đó phương tiện có thể vận hành hoàn toàn mà không cần sự can thiệp của con người trong các khu vực hoặc điều kiện nhất định.

Ở cấp độ 4, xe có khả năng tự vận hành trong các khu vực xác định mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này đồng nghĩa hệ thống phải liên tục phân tích môi trường, dự đoán chuyển động của xe và các đối tượng xung quanh, đồng thời phản ứng ngay lập tức với các tình huống phát sinh.

Vai trò của ngành công nghiệp bộ nhớ trong kỷ nguyên xe tự lái

Vai trò của RAM trở nên đặc biệt quan trọng bởi đây là yếu tố giúp các mô hình AI hoạt động hiệu quả, xử lý đồng thời nhiều luồng dữ liệu đầu vào. Nếu không đủ bộ nhớ, hệ thống có thể gặp tình trạng nghẽn hiệu năng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn và độ tin cậy, 2 yếu tố sống còn của xe tự lái.

Trong bối cảnh công nghệ xe tự lái ngày càng phát triển, ngành công nghiệp bộ nhớ giữ vai trò then chốt trong việc hỗ trợ hệ thống xử lý tác vụ và vận hành các thuật toán trí tuệ nhân tạo trên xe.

Xu hướng này phản ánh bức tranh rộng lớn hơn của ngành AI toàn cầu. Các ứng dụng AI quy mô lớn hiện đã thúc đẩy nhu cầu bộ nhớ tại máy chủ và trung tâm dữ liệu tăng vọt. Giờ đây, áp lực đó đang dần lan sang các thiết bị vật lý như ôtô và robot.

Theo Micron Technology, doanh thu của hãng gần đây tăng mạnh, chủ yếu nhờ nhu cầu DRAM phục vụ AI. Và trong tương lai, thị trường ôtô có thể trở thành động lực tăng trưởng tiếp theo của ngành bộ nhớ. Trong diễn biến mới nhất, Tesla đã công bố dự án siêu nhà máy Terafab để tự chủ nhu cầu chip AI.