SUV điện mới của BYD bán 'đắt như tôm tươi'

Trung bình mỗi đại lý BYD ở các thành phố trọng điểm tại Trung Quốc ghi nhận 15 đơn đặt hàng dành cho SUV điện BYD Song Ultra EV.

Theo Car News China, BYD Song Ultra EV vừa ra mắt đã trở thành "hiện tượng" mới tại hệ thống đại lý BYD ở Trung Quốc.

Trung bình tại từng đại lý, SUV điện BYD Song Ultra EV thu về 15 đơn đặt hàng chỉ trong 72 giờ kể từ thời điểm ra mắt. Thậm chí, có thông tin cho rằng BYD Sealion 06 được xác định như là đối thủ cạnh tranh chính của BYD Song Ultra EV.

BYD Song Ultra EV chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào ngày 26/3 với giá 151.900-179.900 NDT (khoảng 21.980- 26.030 USD ). Mẫu SUV cỡ trung gây ấn tượng nhờ khả năng sạc siêu nhanh, cho phép nạp lại 10-97% dung lượng pin trong 9 phút. Phạm vi hoạt động tối đa của xe được công bố khoảng 710 km/lần sạc đầy theo chu trình CLTC.

Dữ liệu của CarFans cho hay SUV điện Song Ultra EV đang bán đắt như tôm tươi, sở hữu tỷ lệ đặt hàng khá cao tại các thành phố trọng điểm ở Trung Quốc. Với trung bình 15 đơn đặt hàng tại mỗi địa chỉ kinh doanh, BYD Song Ultra EV đang trở thành "thỏi nam châm", giúp tăng lượng khách Trung Quốc ghé thăm đại lý BYD thêm khoảng 40%.

Nhóm khách hàng mục tiêu của BYD Song Ultra EV được định vị trong độ tuổi 35-45 tuổi. Khách hàng nữ chiếm 30% tổng lượng đặt hàng. Khoảng 70% khách mua BYD Song Ultra EV theo chương trình ưu đãi thu cũ đổi mới.

BYD Song Ultra EV đang là mẫu xe "kéo" khách hàng đến đại lý BYD ở Trung Quốc. Ảnh: BYD.

Dữ liệu của CarFans cũng cho thấy khoảng 45% khách hàng chọn mua BYD Song Ultra EV kèm theo gói trợ lái nâng cao DiPilot 300, hay còn có tên gọi khác God's Eye B, bao gồm cảm biến LiDAR và chip xử lý tốc độ 254 TOPS. Gói này sẽ khiến giá bán mẫu SUV điện tăng thêm 9.900 NDT (khoảng 1.430 USD ).

Khoảng 75% khách hàng chọn mua phiên bản Transcend Edition. Số khác ưu tiên chọn mua phiên bản tầm xa, với khả năng hoạt động tối đa 710 km theo chuẩn CLTC.

Thú vị hơn, dữ liệu do CarFans cung cấp cho thấy 50% khách hàng đã so sánh trực tiếp Song Ultra EV với Sealion 06. Điều này cho thấy BYD Song Ultra EV đang phải chịu sự cạnh tranh nội bộ khá gay gắt, cùng với sức ép không nhỏ từ các đối thủ hiện hữu như Xpeng G6, Leapmotor C11, Deepal S7 và Tesla Model Y.