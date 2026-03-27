BYD ra mắt SUV giá rẻ thế hệ mới, sạc 9 phút đầy pin

Mẫu SUV điện mới của BYD có khả năng sạc gần đầy pin chỉ trong 9 phút, với khả năng di chuyển thuần điện lên đến 700 km.

BYD đã chính thức trình làng mẫu SUV điện Song Ultra EV tại Trung Quốc với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 151.900 đến 179.900 NDT (khoảng 21.000- 24.800 USD ).

Điểm gây sốc của mẫu ôtô này chính là khả năng sạc từ 10% lên 97% chỉ trong vòng 9 phút, xóa tan hoàn toàn nỗi lo về thời gian chờ đợi tại các trạm sạc. Song Ultra EV là mẫu SUV điện phân khúc B đầu tiên thuộc dòng Dynasty của BYD sở hữu cấu hình dẫn động cầu sau.

Xe gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế tối giản, hệ thống đèn định vị trải dài toàn chiều ngang đầu xe và cụm đèn hậu mang họa tiết nút thắt truyền thống kiểu Trung Hoa.

Với chiều dài cơ sở lớn, ôtô mang đến không gian nội thất linh hoạt. Ví dụ, các hàng ghế có thể gập phẳng hoàn toàn tạo thành một mặt phẳng dài 1.800 mm, biến khoang lái thành nơi nghỉ ngơi. Ghế trước tích hợp massage 10 điểm, sưởi và thông gió. Xe còn trang bị màn hình trung tâm xoay 15,6 inch, HUD 26 inch và tủ lạnh mini hỗ trợ cả làm mát lẫn giữ ấm.

Sức mạnh của Song Ultra EV đến từ khối động cơ điện có công suất tùy chọn 240 kW hoặc 270 kW, cho phép ôtô đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

"Vũ khí" bí mật giúp xe sạc siêu nhanh chính là thế hệ pin Short Blade Battery 2.0 với hai dung lượng 68,4 kWh và 82,7 kWh, tương ứng với quãng đường di chuyển 620 km và 710 km sau mỗi lần sạc đầy.

Dù chỉ vừa ra mắt, theo thống kê của CarnewsChina, mẫu SUV đã nhận được 21.586 đơn đặt hàng, được kỳ vọng trở thành mẫu SUV điện "quốc dân" tại Trung Quốc trong năm nay.