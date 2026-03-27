Chi tiết Geely EX2 - SUV điện giá dưới 500 triệu đồng

Geely EX2 mang thiết kế nhỏ nhắn, dễ thương với nhiều chi tiết bo tròn. Nhìn từ đầu xe, có thể thấy lưới tản nhiệt được lược bỏ, logo thương hiệu đặt ở trung tâm.

Cặp đèn chiếu sáng chính bóng LED được đặt ở gần viền nắp ca pô. Ở bản Max, EX2 được trang bị thêm hệ thống chiếu sáng tự động, gương chiếu hậu tích hợp sấy và chỉnh điện. Dưới nắp capô của EX2 là một hộc chứa đồ (front trunk).

Khoang nội thất của Geely EX2 bản Pro được bọc vynil, còn ở bản Max là lớp da cao cấp. Ghế lái ở cả 2 tùy chọn đều là dạng chỉnh cơ 6 hướng, nhưng bản Max được nâng cấp thêm điều hòa tự động.

Khu vực táp lô nổi bật với màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn 14,6 inch, hỗ trợ Apple Carplay và Android Auto. Khu vực yên ngựa có thêm đế sạc không dây, các phím chức năng và cần số dạng lẫy.

Ở bản cao cấp, xe được trang bị gói hỗ trợ người lái nâng cao (ADAS) với các tính như như cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng hay camera 540 độ.

Tại Việt Nam, Geely EX2 sẽ cạnh tranh cùng VinFast VF 5 hay BYD Dolphin, BYD Atto 2. Với mức giá dao động 459-499 triệu đồng, đây dự kiến là một đối thủ mạnh, thu hút tệp khách hàng muốn trải nghiệm xe điện và có thể chủ động trong việc lắp đặt trụ sạc tại gia.

