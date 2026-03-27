Tài xế cần lưu ý gì khi Nghị định 100 bị bãi bỏ

Việc xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ thực tế đã được thực hiện từ đầu năm 2025 theo nội dung Nghị định 168/2024.

Gần đây, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2026 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5 tới đây.

Đáng chú ý, Điều 48 Nghị định 81/2026 cũng bãi bỏ Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 123/2021.

Cục CSGT, Bộ Công an nhấn mạnh việc bãi bỏ Nghị định 100/2019 không đồng nghĩa sẽ dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà đang thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Trên thực tế, những quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam lúc này đã được chuyển sang thực hiện theo Nghị định 168/2024, có hiệu lực từ đầu năm 2025.

Bản thân nội dung Nghị định 168/2024, tại Điều 52 cũng đã đề cập điều khoản thi hành, trong đó sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ một số nội dung thuộc Nghị định 100/2019, được sửa đổi và bổ sung một số điều theo Nghị định 123/2021.

Như vậy, các quy định về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ theo Nghị định 100/2019 thực tế đã được thay thế hoàn toàn bởi các quy định tương ứng trong Nghị định 168/2024.

Việc bãi bỏ hoàn toàn Nghị định 100 từ ngày 15/5 tới đây do vậy không ảnh hưởng đến các quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Quy định về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ hiện áp dụng theo Nghị định 168/2024. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Phần lớn hành vi bị xử phạt từng ghi nhận trong Nghị định 100/2019, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021, khi xuất hiện lại trong nội dung Nghị định 168/2024 đã tăng mạnh mức phạt.

Chẳng hạn, lỗi "Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng" với người điều khiển môtô, xe gắn máy theo Nghị định 100/2019 từng chịu mức phạt 300.000-400.000 đồng.

Sang Nghị định 168/2024, lỗi này chuyển thành "Điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe" và mức phạt tăng lên thành 2-3 triệu đồng.

Hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" với người điều khiển ôtô từng bị phạt 3-5 triệu đồng theo nội dung Nghị định 100/2019. Tuy nhiên theo quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024, lỗi này sẽ dẫn đến mức phạt 18-20 triệu đồng cho tài xế ôtô.

Bên cạnh đó, Nghị định 168/2024 còn bổ sung các quy định về trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đối với một số hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tóm lại, việc bãi bỏ Nghị định 100 không ảnh hưởng tới xử phạt giao thông đường bộ, khi đã có Nghị định 168 thay thế.