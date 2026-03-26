Sở Xây dựng TP.HCM: 'Bán tải có thể lưu thông nội đô'

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, bán tải và xe tải van dưới 950 kg có thể lưu thông vào nội đô bất kỳ lúc nào, tuy nhiên cần để ý biển báo liên quan xe tải.

Tại buổi họp báo Cung cấp thông tin về các vấn đề Kinh tế - Xã hội trên địa bàn TP.HCM diễn ra chiều 26/3, ông Nguyễn Kiên Giang - Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM - đã có những giải đáp thắc mắc đến báo chí liên quan đến quy định hạn chế lưu thông bán tải vào nội đô.

Ông Nguyễn Kiên Giang cho biết dù có quy định về hạn chế lưu thông vào nội đô với ôtô chở hàng và ôtô tải, nhóm xe tải van dưới 950 kg và xe bán tải lại được phép di chuyển vào nội đô TP.HCM bất kỳ lúc nào.

Cụ thể, ông Nguyễn Kiên Giang giải thích TP.HCM hiện tồn tại một vành đai mà bên trong khu vực đó, ôtô chở hàng và ôtô tải bị hạn chế lưu thông. Vành đai này được quy định tại Quyết định 23/2018, điều chỉnh bởi Quyết định 23/2019 do UBND TP.HCM ban hành, thực chất là sự kế thừa từ Quyết định 121 đã ban hành từ năm 2007.

Việc hạn chế phương tiện vận tải lưu thông vào khu vực nội đô thành phố, theo ông Giang, nhằm giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Biển báo hạn chế thời gian lưu thông đối với xe tải.

Tuy nhiên, vị này khẳng định Quyết định 23 của UBND TP.HCM không ảnh hưởng đến xe bán tải, cũng như không ảnh hưởng đến xe tải van dưới 950 kg. Do đó, xe tải van dưới 950 kg và xe bán tải có thể lưu thông vào nội đô TP.HCM bất kỳ lúc nào.

Ông Nguyễn Kiên Giang cũng lưu ý thêm, từ năm 2024 đã tồn tại Thông tư 53, trong đó phân biệt rõ loại nào là ôtô con pickup và loại nào là ôtô tải pickup.

Ông nhắc lại việc 2 loại này từng được gộp chung làm một, tuy nhiên Quy chuẩn 41/2024 lại không còn quy định nội dung này, và đã được thay thế bởi nội dung Thông tư 53.

Do đó, dù ôtô tải pickup không bị chi phối bởi Quyết định 23 về hạn chế lưu thông nội đô TP.HCM, tài xế vẫn phải tuân thủ các quy định phân làn cho xe tải, không được phép lưu thông khi gặp biển cấm xe tải...

Như vậy, khác với TP Hà Nội vốn hạn chế lưu thông của xe bán tải theo khung giờ, TP.HCM hiện loại trừ xe bán tải khỏi các quy định về cấm lưu thông vào nội đô.

Tuy nhiên do phần lớn bán tải ở Việt Nam hiện được xếp vào nhóm ôtô tải pickup theo chiến lược từ đầu của hãng và đã được ghi nhận trên giấy đăng kiểm, nhóm xe này vẫn phải tuân thủ các quy định, hạn chế khi lưu thông tương tự xe tải.

Xe bán tải ở TP.HCM vẫn cần tuân thủ biển báo làn dành cho xe tải cũng như giới hạn tốc độ như xe tải.

Chẳng hạn, phần lớn bán tải - giờ là ôtô tải pickup - sẽ không được chạy ở làn đường dành riêng cho ôtô con, tức nơi có biển R.403d. Bán tải cũng phải tuân thủ giới hạn tốc độ tối đa cho xe tải, ví dụ chạy không quá 60 km/h như nội dung ở biển báo bên trên.

Tuy nhiên không phải tất cả bán tải đều sẽ được xem như xe tải. Một số dòng bán tải chẳng hạn Ford Ranger Raptor trước năm 2021, vẫn được đăng ký như ôtô con.

Số xe này do vậy có thể đi vào làn đường dành riêng cho ôtô con, được chạy ở tốc độ tối đa theo quy định dành cho ôtô con, tương tự các dòng sedan hay SUV trên thị trường.