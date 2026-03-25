Cùng chạy xe bán tải, ở TP.HCM và Hà Nội khác nhau ra sao?

Tính tới thời điểm hiện tại, Hà Nội và TP.HCM đang có những quy định hạn chế giao thông khác nhau dành cho xe bán tải.

Xe bán tải (xe pickup) là một trong những dòng phương tiện phổ biến hàng đầu tại Việt Nam. Gần đây, người dùng xe bán tải khá quan tâm thông tin liên quan đến Thông tư 53 của Bộ Giao thông vận tải, với các chỉ dẫn ở Phụ lục IV xếp gần như toàn bộ bán tải ở Việt Nam vào nhóm ôtô tải pickup.

Thay đổi này cũng kéo theo việc bán tải ở Việt Nam phải tuân thủ các quy định, hạn chế giao thông tương tự ôtô tải. Tuy nhiên ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, vẫn tồn tại những khác biệt trong quy định dành cho xe bán tải.

Điểm chung - đều coi bán tải là xe tải

Như đã đề cập trong các bài viết trước, ôtô tải pickup cabin đơn và ôtô tải pickup cabin kép được phân loại vào nhóm ôtô tải thông dụng.

Trong đó, ôtô tải pickup cabin kép được mô tả là ôtô chở hàng có kiểu dáng cabin và tiện nghi trong khoang chở người tương tự ôtô con, có thêm các đặc điểm như thùng hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền thân với cabin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng.

Bán tải ở Việt Nam nghiêng nhiều về công năng chở hàng, do đó không còn là ôtô con. Ảnh: Paultan.

Khoang lái của ôtô tải pickup cabin kép sẽ bố trí 2 hàng ghế, có số người cho phép chở kể cả người lái không lớn hơn 5. Thùng hàng không có trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ chở người.

Nhóm ôtô tải pickup cabin kép còn có thêm vài đặc điểm kỹ thuật liên quan đến diện tích sàn thùng hàng, tỷ lệ giữa khối lượng hàng hóa và khối lượng người được phép chở

Tại Việt Nam, bán tải cabin kép là dòng sản phẩm phổ biến, được các hãng lựa chọn để giới thiệu cho khách hàng. Đa số bán tải cabin kép ở Việt Nam hiện tại cũng có tỷ lệ khối lượng người/khối lượng hàng chuyên chở nhỏ hơn 80%, do đó được xếp vào nhóm ôtô tải cabin kép, thuộc nhóm ôtô tải thông dụng.

Do vậy, người đi bán tải ở cả Hà Nội và TP.HCM cần lưu ý rằng đa phần đại diện thuộc nhóm xe này giờ đây được xếp vào nhóm ôtô tải thông dụng, tức phải tuân thủ các quy định, biển báo giao thông dành cho xe tải.

Phần lớn bán tải giờ là ôtô tải pickup, do đó không được đi vào làn đường dành riêng cho ôtô con, phải tuân thủ tốc độ tối đa giống như xe tải. Ảnh: Phúc Hậu.

Chẳng hạn, phần lớn bán tải - giờ là ôtô tải pickup - sẽ không được chạy ở làn đường dành riêng cho ôtô con, tức nơi có biển R.403d. Bán tải cũng phải tuân thủ giới hạn tốc độ tối đa cho xe tải, ví dụ chạy không quá 60 km/h như nội dung ở biển báo bên trên.

Tuy nhiên không phải tất cả bán tải đều sẽ được xem như xe tải. Một số dòng bán tải chẳng hạn Ford Ranger Raptor trước năm 2021, vẫn được đăng ký như ôtô con.

Số xe này do vậy có thể đi vào làn đường dành riêng cho ôtô con, được chạy ở tốc độ tối đa theo quy định dành cho ôtô con giống như các mẫu sedan hay SUV trên thị trường.

Hà Nội cấm theo giờ, TP.HCM không cấm

Do riêng khối lượng bản thân của những Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux... đã quanh mốc 2 tấn, phần lớn bán tải phổ biến tại Việt Nam sẽ được phân loại vào nhóm ôtô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe trên 2 tấn.

Phần lớn bán tải ở Việt Nam thuộc nhóm xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên.

Đối chiếu với biển báo xuất hiện tại vị trí trước khi vào trung tâm TP Hà Nội, phần lớn xe bán tải sẽ bị cấm hoạt động trong khung giờ từ 6h đến 21h30 mỗi ngày.

Như vậy, phần lớn xe bán tải - vốn được xem là ôtô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ trên 2 tấn - sẽ chỉ được phép hoạt động tại nội đô TP Hà Nội trong khung thời gian từ 21h30 đến 6h sáng hôm sau.

Thông tin về việc hạn chế hoạt động của bán tải, ôtô tải thông dụng tại Hà Nội theo Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội đã được xác nhận bởi Sở Xây dựng Hà Nội.

Cơ quan này cũng đồng thời cho biết đang tiến hành rà soát, đưa ra các phương án triển khai phù hợp, tránh gây ảnh hưởng lớn đến người sử dụng.

Trong khi đó, Quyết định 23/2019 của UBND TP.HCM về hạn chế và cấp phép ôtô chở hàng, ôtô tải lưu thông trong khu vực nội đô, có nhắc đến "Xe bán tải" trong phần nội dung "Các loại phương tiện không bị điều chỉnh bởi Quyết định".

Như vậy, xe bán tải đã được loại trừ khỏi quy định về hạn chế giao thông vào khu vực nội đô theo Quyết định 23/2019 của UBND TP.HCM.

Tuy nhiên, phần lớn xe bán tải vẫn được xếp vào nhóm ôtô tải thông dụng theo Thông tư 53, do đó vẫn phải tuân thủ các quy định, biển báo giao thông dành cho xe tải khi di chuyển tại TP.HCM.

Biển báo P.106a (ảnh trái) cấm toàn bộ xe tải, còn biển báo P.106b (ảnh phải) cấm hoạt động của xe tải theo 2 nhóm tải trọng tối đa. Ảnh: Phúc hậu.

Chẳng hạn, đoạn đường cắm biển P.106a sẽ cấm lưu thông đối với toàn bộ xe tải, không phân biệt tải trọng tối đa.

Đoạn đường cắm biển P.106b sẽ cấm xe tải theo từng nhóm tải trọng tối đa. Khi này, người đi bán tải sẽ phải quan sát và tuân thủ với biển P.106b kèm theo số tải trọng ghi trên biển là dưới 2,5 tấn.

Nhìn chung cho đến thời điểm hiện tại, xe bán tải ở Hà Nội và TP.HCM đều được coi là xe tải, chịu ảnh hưởng bởi các biển báo, biển chỉ dẫn và làn đường dành cho xe tải. TP.HCM có phần thoáng hơn Hà Nội khi xe bán tải có thể hoạt động trong khu vực nội đô bình thường, trừ những nơi có biển báo quy định rõ ràng. Trong khi đó ở Hà Nội, một số tuyến đường đã thí điểm đặt biển chỉ dẫn cấm xe bán tải theo khung giờ như xe tải.