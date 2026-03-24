Sở Xây dựng Hà Nội lên tiếng về việc cấm xe bán tải vào nội đô

Theo quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội về quản lý hoạt động phương tiện giao thông, có hiệu lực từ ngày 15/1/2026, các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Với các loại xe ôtô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên, chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, hiện trọng lượng không tải (xác xe) của các dòng xe bán tải đang lưu thông được ghi trong đăng ký, đăng kiểm thường có trọng lượng từ 1,9 tấn đến trên 2,1 tấn. Cụ thể, dòng xe Ford Ranger có tổng trọng lượng khoảng 3,1 tấn - 3,2 tấn; Ford Ranger Raptor tổng trọng lượng 3,0 tấn; Mitsubishi Triton có tổng trọng lượng từ 2,7 tấn đến 2,8 tấn…

Còn theo Thông tư 53/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), xe bán tải đang được xếp vào hai nhóm xe con pick-up hoặc xe tải pick-up và việc này sẽ được cơ quan chức năng viết rõ trong giấy đăng ký, đăng kiểm của từng phương tiện.

Theo các chuyên gia giao thông, hiện hầu hết các dòng xe bán tải phổ biến trên thị trường như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT… đều được quy định là "xe tải pick-up cabin kép", tức thuộc nhóm xe tải thông dụng.

Như vậy, các dòng bán tải đang lưu thông hiện nay sẽ phải chịu điều chỉnh của quyết định 01/2026 TP Hà Nội.

Trước sự việc này, nhiều ngày qua người dân đang sử dụng dòng xe bán tải lưu thông trên địa bàn Hà Nội tỏ ra băn khoăn, lo lắng.

Chiều 24/3, thông tin với PV Tiền Phong về sự việc trên, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, xe bán tải có trọng lượng toàn bộ từ 2 tấn thuộc loại phương tiện sẽ phải điều chỉnh của quyết định 01 của UBND thành phố. Tuy nhiên, đây là dòng xe đang có nhiều người sử dụng để đi lại, nên Sở Xây dựng đang giao cho các phòng chức năng đưa ra các phương án triển khai phù hợp, tránh gây ảnh hưởng lớn đến người sử dụng.

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, thống kê xem số lượng người dân sống trên địa bàn thành phố sử dụng loại xe bán tải là bao nhiêu? Sau rà soát nếu các dòng xe này chiếm số lượng nhiều so với lượng ôtô trên địa bàn thành phố đang có và nguy cơ gây ùn tắc, phức tạp tình hình giao thông thì Sở Xây dựng sẽ tham mưu thành phố thực hiện các giải pháp kèm theo. Trường hợp số lượng xe bán tải ít, không ảnh hưởng nhiều đến giao thông, đi lại thì Sở và thành phố sẽ có giải pháp quản lý phù hợp.