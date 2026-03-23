Xử phạt tài xế đỗ chắn đường, ngồi hiên nhà nói ‘lùi xe mà đi’

  • Thứ hai, 23/3/2026 15:09 (GMT+7)
Tài xế xe bán tải dừng, đỗ chắn lối đi ở Nghệ An gây cản trở giao thông bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái xe.

Xe bán tải chắn ngõ, chủ xe thản nhiên ngồi nhìn Ngày 21/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe bán tải BKS 37C-136.27 đỗ chiếm gần hết ngõ, khiến chiếc ôtô con đi ngược chiều phải dừng lại.

Ngày 23/3, Công an xã Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ vụ việc tài xế xe bán tải dừng, đỗ chắn đường gây cản trở giao thông, được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo xác minh, sự việc xảy ra vào 17h46 ngày 20/3 tại xóm 12, xã Quỳ Hợp. Thời điểm này, anh N.X.Đ (SN 1998) điều khiển ôtô từ trong xóm ra Quốc lộ 48C thì gặp xe bán tải BKS 37A-550.00 của anh H.X.T (SN 1984) đang đỗ trước nhà.

Anh H.X.T tại cơ quan Công an.

Do đường hẹp, phương tiện không thể đi qua, anh Đ. đề nghị anh T. di chuyển xe. Tuy nhiên, do đang bận xử lý công việc trên điện thoại, anh T. ngồi ở hiên nhà, nói anh Đ. chờ hoặc “lùi xe mà đi” nhưng không được chấp nhận. Đến 17h59, anh T. đã di chuyển xe, anh Đ. tiếp tục lưu thông.

Quá trình này, anh Đ. quay clip đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan công an xác định phía sau xe của anh Đ. có khoảng trống 58m dẫn ra ngã tư, không bị phương tiện khác cản trở.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh T. không có hành vi thách thức, xúc phạm hay gây mất trật tự. Thời gian từ khi xảy ra sự việc đến lúc di chuyển xe là khoảng 13 phút.

Xe bán tải đỗ chắn đường ở xã Quỳ Hợp, Nghệ An.

Công an xã Quỳ Hợp nhận định vụ việc mang tính chất đơn giản, không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, hành vi đỗ xe gây cản trở giao thông của anh T. đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông địa bàn lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Căn cứ mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với anh H.X.T.

Thu Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

