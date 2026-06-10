Quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Thạch Hãn

Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Cụ thể, trong quá trình khảo sát, tìm kiếm tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, thuộc phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, thuộc phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: VOV.

Thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia, từ ngày 7 đến sáng 10/6, Đội 584 đã khảo sát, xác minh thực địa tại khu vực thi công Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 2m. Hài cốt còn lại chủ yếu là răng, các đoạn xương ống chân cùng nhiều mảnh xương nhỏ bị vùi lấp trong đất, gạch đá.

Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật đi kèm như tăng võng, tất bộ đội, lược, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh đã phân hủy, đạn đại liên, bàn chải đánh răng, khuy thắt lưng cùng một số hiện vật khác. Đây được xem là cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, xác minh danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

4 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Đội 584 để chăm sóc, hương khói theo quy định. Ảnh: VOV.

Hiện 4 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Đội 584 để chăm sóc, hương khói theo quy định. Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nếu đủ điều kiện.

Trong thời gian diễn ra công tác tìm kiếm, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị do Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: VOV.

Đại tá Trương Như Ý ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Đội 584, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm, chủ động nắm chắc nguồn tin, phối hợp chặt chẽ với địa phương và nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 phục vụ công tác giám định ADN.