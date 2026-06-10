Phát hiện thêm 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia, "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã tìm kiếm, quy tập 1.109 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đang được triển khai đồng bộ trên cả nước với mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tại hội nghị triển khai công tác năm 2026 hồi tháng 3. Ảnh: VGP.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2026 - 2027 cho các đơn vị; duy trì hoạt động của 24 đội chuyên trách, gồm 5 đội trong nước, 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia.

Từ khi chiến dịch bắt đầu ngày 15/3 đến nay, các lực lượng đã quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ, gồm 242 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào và 694 hài cốt tại Campuchia. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang.

Ban Chỉ đạo quốc gia cũng đã tổ chức 2 hội thảo khoa học xác minh, kết luận thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Sau hội thảo, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, huy động nguồn lực, sử dụng các phương pháp công nghệ hiện đại như rađa xuyên đất để khảo sát, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các đội đang tìm kiếm tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Đắk Cấm và khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Các đơn vị thực hiện quét radar trên đường Trường Chinh. Ảnh: VTC News.

Về công tác rà phá bom mìn phục vụ tìm kiếm, các quân khu đã thành lập 360 đội với gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 1.311 thiết bị dò tìm chuyên dụng.

Đến nay, các lực lượng rà phá khoảng 3.500 ha trên tổng số 22.725 ha cần thực hiện. Riêng khu vực Vị Xuyên (Tuyên Quang), địa bàn trọng điểm còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, đã hoàn thành hơn 40% khối lượng rà phá.

Đối với nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đã ban hành quy trình kỹ thuật về lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và lưu trữ mẫu.

Đến nay, 100% tỉnh, thành phố và các quân khu đã xây dựng kế hoạch, thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu với 3.615 người tham gia.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các cuộc kháng chiến. Ảnh: VTC News.

Đáng chú ý, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời cơ bản hoàn thiện phần mềm báo cáo tiến độ, kết quả "Chiến dịch 500 ngày đêm", đảm bảo xong trước ngày 15/6.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, thời gian tới các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong xử lý dữ liệu; đồng thời triển khai đợt cao điểm thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 20/6 - 20/7, với dự kiến khoảng 250.000 mẫu ADN được thu thập.

Theo thống kê, trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hơn 1,2 triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh. Đến nay, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được trên 1,075 triệu mộ liệt sĩ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập và gần 300.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ phục vụ đối sánh xác định danh tính, đồng thời đẩy mạnh rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.