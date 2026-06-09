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Xã hội

Xác minh thông tin mộ tập thể 15 liệt sĩ tại khu vực kinh thành Huế

  • Thứ ba, 9/6/2026 14:16 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế tổ chức khảo sát thực địa, làm việc với các nhân chứng để xác minh thông tin khu vực được cho là chôn cất tập thể 15 liệt sĩ hy sinh năm Mậu Thân 1968.

Đoàn công tác của Bộ CHQS TP Huế tổ chức khảo sát thực địa khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ hy sinh thời chống Mỹ. Ảnh: Tiền Phong.

Sáng 9/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế cho biết, vừa tổ chức làm việc với các nhân chứng và khảo sát thực tế tại tổ dân phố 15 Tây Lộc, phường Phú Xuân, nhằm xác minh thông tin về một khu vực nghi có mộ tập thể 15 liệt sĩ hy sinh năm Mậu Thân 1968.

Đoàn công tác do Đại tá Hà Văn Ái - Phó chính ủy Bộ CHQS TP Huế dẫn đầu, trực tiếp kiểm tra hiện trường, gặp gỡ người dân địa phương và thu thập thêm các nguồn thông tin liên quan.

Theo ông Lê Văn Lượt (SN 1956, trú đường Trần Văn Kỷ, phường Phú Xuân), ngày 25/1/1968, khi cùng cha đi qua khu vực sát cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế, ông chứng kiến tại một hố bom có khoảng 15 thi thể bộ đội ta hy sinh. Theo lời kể, các thi thể sau đó được chôn ngay tại vị trí này, ở độ sâu gần 3 m.

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Vị trí khoanh tròn thuộc lòng đường Tôn Thất Thiệp, nằm gần phía trong cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế, nghi là nơi có mộ tập thể liệt sĩ. Ảnh: Tiền Phong.

Tại buổi làm việc, một số nhân chứng và người dân sinh sống lâu năm ở tổ dân phố 15 Tây Lộc cũng cung cấp thông tin, cho biết từng chứng kiến việc các liệt sĩ được đưa về chôn cất tại khu vực này.

Qua khảo sát thực địa, vị trí được các nhân chứng xác định hiện nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp, gần điểm giao với đường Thái Phiên và sát cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế.

Đại tá Hà Văn Ái đề nghị các nhân chứng tiếp tục cung cấp thêm thông tin, tư liệu liên quan nhằm phục vụ công tác xác minh, đồng thời giao Đội 192 phối hợp các nhân chứng, cơ quan chức năng và địa phương tiếp tục thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế tổ chức xác minh, từ đó xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập phù hợp.

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Đoàn công tác làm việc với một số nhân chứng và người dân sinh sống lâu năm ở tổ dân phố 15 Tây Lộc để xác minh thông tin. Ảnh: Tiền Phong.

Bộ CHQS TP Huế cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và người dân từng biết hoặc có thông tin liên quan đến khu vực mộ tập thể này tiếp tục cung cấp cho Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế, Bộ CHQS TP. Huế hoặc Đội 192 qua số điện thoại 0941.216.996.

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https://tienphong.vn/xac-minh-thong-tin-khu-vuc-mo-tap-the-15-liet-si-tai-khu-vuc-kinh-thanh-hue-post1849908.tpo

Theo Ngọc Văn/Tiền Phong

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