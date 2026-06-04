Dùng radar xuyên đất tìm mộ tập thể liệt sĩ từ ảnh cựu binh Mỹ cung cấp

Từ 2 bức ảnh cựu binh Mỹ cung cấp, cơ quan chức năng xác định khu vực nghi có mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Kon Tum.

Công nghệ radar xuyên đất sẽ được sử dụng để thăm dò trước khi triển khai khai quật, quy tập hài cốt.

Ngày 4/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sẽ tiến hành khảo sát, thăm dò tại khu vực phường Kon Tum và phường Đăk Cấm nhằm tìm kiếm khu mộ tập thể liệt sĩ được cho là nằm trên địa bàn.

Theo kế hoạch, từ ngày 5 - 6/6, lực lượng chức năng sẽ sử dụng radar xuyên đất để khảo sát toàn bộ khu vực nghi vấn. Công nghệ này cho phép phát hiện những dị thường dưới lòng đất, giúp khoanh vùng chính xác các vị trí cần khai quật, đồng thời hạn chế tác động đến hạ tầng hiện hữu.

Sau khi xác định được các điểm nghi vấn, máy móc cơ giới sẽ được huy động bóc tách từng lớp đất bề mặt. Nếu phát hiện dấu hiệu sinh học hoặc các di vật liên quan đến liệt sĩ, công tác tìm kiếm sẽ chuyển sang đào thủ công do lực lượng công binh và Đội K53 thực hiện để bảo đảm tính chính xác và không bỏ sót hiện vật.

Nơi nghi ngờ là mộ tập thể liệt sĩ nằm ở khu vực rãnh nước có nét bút màu xanh. Ảnh: Cựu binh Mỹ cung cấp.

Giai đoạn đầu, việc tìm kiếm tập trung tại khu đất trống rộng khoảng 900 m² ở góc đông bắc Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm và đoạn đường Trường Chinh từ số nhà 206 đến 282. Đây được xem là khu vực thuận lợi cho việc triển khai phương tiện cơ giới do ít công trình hạ tầng ngầm.

Sau đó, phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng dọc hai bên đường Trường Chinh tại các vị trí nghi là rãnh chôn cất. Trong đó, phía bắc kéo dài hơn 300 m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Đinh Công Tráng; phía nam dài khoảng 125 m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Lê Hồng Phong.

Manh mối đặc biệt dẫn đến cuộc tìm kiếm bắt nguồn từ năm 2021 khi ông Bob Connor, cựu trung sĩ cảnh sát bảo vệ sân bay Biên Hòa, tiếp nhận thông tin từ một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Kon Tum vào tháng 2/1968.

Theo lời kể của nhân chứng, sau một trận đánh ác liệt, quân đội Mỹ đã chôn cất khoảng 70 - 90 chiến sĩ quân giải phóng trong một rãnh thoát nước nằm giữa biệt khu 24 và trại MACV Kon Tum, khu vực hiện nay thuộc tuyến đường Trường Chinh.

Đáng chú ý, nhân chứng đã cung cấp hai bức ảnh quý. Một bức ghi lại cảnh chôn cất các chiến sĩ bên rãnh thoát nước ven đường, bức còn lại là ảnh toàn cảnh biệt khu 24 với vị trí hố chôn được đánh dấu rõ bằng nét bút màu xanh.

Cuối tháng 5 vừa qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Chỉ đạo Quân khu 5 tổ chức hội thảo xác minh thông tin. Sau khi đối chiếu các tài liệu, chứng cứ và ý kiến nhân chứng, các đơn vị thống nhất nhận định vị trí nghi vấn khu mộ tập thể là có cơ sở và quyết định triển khai công tác tìm kiếm, quy tập.

Theo hồ sơ ban đầu, các liệt sĩ được cho là thuộc Trung đoàn 24A Mặt trận B3, Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304, đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên chiến trường Kon Tum.