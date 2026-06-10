Bệnh viện bị phạt 2 tỷ đồng vì xả thải ra cống thoát nước đô thị

Ngoài xử phạt, cơ quan chức năng tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Bệnh viện S.I.S Cần Thơ - Chi nhánh Công ty CP Đầu tư y tế Việt Cường 4,5 tháng.

Cơ quan chức năng kiểm tra, lấy mẫu nước thải tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Ảnh: VTC News.

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính đối với Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (Bệnh viện S.I.S) - Chi nhánh Công ty CP Đầu tư y tế Việt Cường (số 397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ) 2,09 tỷ đồng do các vi phạm về môi trường.

Theo cơ quan chức năng, Bệnh viện S.I.S đã có hành vi vi phạm xả thải bị phát hiện ngày 17/4, gồm xả nước thải tại điểm xả của khu giặt sấy và khu tập kết rác Bệnh viện ra cống thoát nước đô thị thành phố vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên.

Cùng đó, bệnh viện còn bị phát hiện xả nước thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện sau xử lý ra cống thoát nước đô thị thành phố, vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên.

Bệnh viện này còn lắp đặt thiết bị, đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường tại khu giặt sấy và khu tập kết rác của bệnh viện ra cống thoát nước đô thị thành phố, vi phạm quy định về thực hiện giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh.

Với 3 hành vi vi phạm trên, ngoài phạt hành chính hơn 2 tỷ đồng , cơ quan chức năng còn đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở với thời hạn là 4,5 tháng.

Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Cường, với thời gian 4,5 tháng.

Cơ quan chức năng yêu cầu bệnh viện thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Buộc phá dỡ công trình, thiết bị xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường, để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.

Tuy nhiên, do Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã tự nguyện khắc phục hậu quả, đã trám lắp các đường xả thải, tháo dỡ đường ống, thu gom toàn bộ nước thải đưa về hệ thống xử lý nước thải bệnh viện để xử lý, nên không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả này.

Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Ảnh: VTC News.

Trước đó, phát hiện tình trạng nước thải có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động của Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp các cơ quan chức năng, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với Bệnh viện S.I.S Cần Thơ - thuộc Công ty CP đầu tư y tế Việt Cường (số 397 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, TP Cần Thơ).

Lực lượng kiểm tra ghi nhận hiện tượng nước thải phát sinh từ Bệnh viện S.I.S có mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ đã tổ chức kiểm tra đột xuất, nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện S.I.S đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra phát hiện nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt không được đưa về hệ thống xử lý của bệnh viện.

Ngoài ra, nước thải từ khu vực giặt sấy ga giường, vỏ gối, quần áo bệnh nhân... cũng thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc Khu đô thị 2 đường Nguyễn Văn Cừ.