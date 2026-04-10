Vì sao Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh vẫn hoạt động dù vi phạm xả thải?

Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh dù được xác định vi phạm xả thải nhưng vẫn đang duy trì hoạt động nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, an toàn lưới điện quốc gia.

Cuối tháng 3/2026, Bộ Công an thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Việt Cường - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài ông Cường, cơ quan điều tra cũng khởi tố Nguyễn Văn Trung (Phó Quản đốc phân xưởng vận hành trạm quan trắc) và Lương Công Bính, chuyên viên Phòng Kỹ thuật và An toàn cùng về tội danh trên.

Cơ quan công an xác định, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh có 3 trạm quan trắc khí thải. Bằng thủ đoạn sử dụng phần mềm, các bị can đã can thiệp, giảm chỉ số đầu ra khí thải xuống còn một nửa hoặc còn 1/3, để khi chuyển dữ liệu về cơ quan quản lý môi trường sẽ luôn đạt ngưỡng.

Mặc dù nhà máy này được xác định vi phạm xả thải như trên nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, các tổ máy của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh trên địa bàn phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh vẫn đang duy trì hoạt động bình thường từ sau khi ông Cường bị bắt.

Tại khu vực nhà máy, hai ống khói cao khoảng 200m dẫn theo tro và khí thải màu trắng mờ thoát ra ngoài đều đặn.

Nói về trách nhiệm quản lý, giám sát đối với nhà máy này, ông Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng Phòng Kiểm soát môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh cho biết, nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh sẽ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm. Để tránh chồng chéo, các cơ quan cấp tỉnh sẽ không kiểm tra.

Gần nhất vào các năm 2024 và 2025, Bộ Tài Nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cùng cả Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an cũng đã lấy mẫu, kiểm tra việc xả thải của nhà máy.

Theo ông Long, các cơ quan địa phương chỉ kiểm tra khi có thông tin phản ánh cụ thể của người dân địa bàn đối với việc xả thải gây ô nhiễm, tuy nhiên từ năm 2023 đến nay, đơn vị không nhận được phản ánh nào của người dân có bức xúc về vấn đề xả thải của nhà máy.

Lý giải việc vẫn đang duy trì hoạt động dù vi phạm xả thải, ông Long cho rằng trách nhiệm giữa bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đang bị xung đột.

Theo quy định, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm xả thải thì cơ quan điều tra sẽ yêu cầu dừng hoạt động đối với nhà máy nhưng thực tế để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia nên không thể dừng hoạt động, bởi nếu dừng sẽ gây quá tải hệ thống điện quốc gia, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

“Bản thân tôi cũng có kiến nghị với cơ quan điều tra trường hợp phát hiện vi phạm xả thải như thế này thì phải có văn bản yêu cầu dừng ngay hoạt động để chấm dứt hành vi vi phạm theo quy định của luật nhưng để dừng hoạt động phải xem xét rất nhiều yếu tố”, ông Long chia sẻ.

Nhiều người dân sinh sống gần khu vực nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh không cảm nhận được việc ô nhiễm từ vi phạm xả thải của nhà máy này.

Sống cách nhà máy nhiệt điện khoảng 1km, bà Hoàng Thị Sử (68 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, nhà cửa không bị bụi bặm hay ngửi thấy mùi khó chịu nên gia đình chưa có đơn thư, kiến nghị về vấn đề xả thải của nhà máy.

Tương tự, anh Phàng A Chu (công nhân xây dựng có hơn 6 năm trọ ở gần Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh) cho biết, trong thời gian ở trọ cũng chưa thấy tình trạng khói bụi ô nhiễm hay bị khó thở do khí thải từ nhà máy nhiệt điện.

“Có thể khói bụi theo ống khói cao hàng trăm mét gặp gió nên bị tản và đẩy ra xa nhiều km nên việc chúng tôi ở gần không cảm nhận được khói bụi ô nhiễm”, anh Chu nhận định.

Nói thêm về việc nhiều người dân sống gần khu vực Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh không cảm nhận được sự ô nhiễm, GS. TS Đặng Kim Chi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nguồn thải không đạt tiêu chuẩn môi trường thực tế đã theo ống khói cao hàng trăm mét sau đó mới lan tỏa ra xa, do đó người dân ở khoảng cách gần nhà máy sẽ không cảm nhận được.

Tuy nhiên, về mặt tiêu chuẩn môi trường không khí xung quanh thì việc xả thải như thế theo quy định là vi phạm, về lâu dài gây ảnh hưởng lớn tới môi trường sống của người dân một cách âm thầm.

Lãnh đạo Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh làm việc với đại diện các ngân hàng về việc thu xếp vốn cho Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải của nhà máy có tổng mức đầu tư sau thuế trên 3.850 tỷ đồng .

Theo Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, nhà máy này được phê duyệt đầu tư từ năm 2003 và đã nhiều lần phải cải tạo, nâng cấp hệ thống xả thải để có thể đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.

Năm 2017, dự án đầu tư hệ thống kiểm soát khí thải sắp được triển khai thì phải dừng lại do Chính phủ chưa có cơ chế để áp giá vào giá điện, không có phương án nên không hạch toán và vay vốn ngân hàng được nên dự án phải tạm dừng từ 2017 đến 2020 mới rục rịch triển khai lại.

Gần nhất vào tháng 3/2026, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh có buổi làm việc với các ngân hàng về việc thu xếp vốn cho Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có tổng mức đầu tư sau thuế trên 3.850 tỷ đồng .

Đến thời điểm này, công ty đang hoàn thiện hồ sơ trình duyệt cơ quan chức năng (Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh) thẩm định, bổ sung điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 4/2026. Mục tiêu của dự án là đưa các thông số phát thải đáp ứng quy định trong QCVN 19:2024/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ.

Theo kế hoạch, công ty này sẽ lắp đặt cho 4 tổ máy và hoàn thành trong năm 2027 (trong đó lắp đặt cho tổ máy 3, 4 vào tháng 4/2027; lắp đặt cho tổ máy 1/2 vào tháng 9/2027).