Bán tải ở Việt Nam là xe tải 2 tấn trở lên?

Không chỉ được xếp vào nhóm ôtô tải thông dụng, gần như tất cả bán tải ở Việt Nam còn là xe tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên.

Nội dung Thông tư 53 do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành ngày 15/11/2024 có quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Trong đó, Phụ lục IV của Thông tư là phần Phân loại ôtô tải thông dụng. Danh sách này bao gồm nhiều loại ôtô tải khác nhau, gồm ôtô tải, ôtô tải tự đổ, ôtô tải van, ôtô tải có mui, ôtô tải đông lạnh... đáng chú ý nhất là sự có mặt của ôtô tải pickup cabin đơn và ôtô tải pickup cabin kép.

Tại Việt Nam, bán tải cabin kép thông dụng và phổ biến hơn trên đường do các hãng xe chủ yếu giới thiệu dòng sản phẩm này đến khách hàng Việt Nam.

Đặc điểm ôtô tải pickup cabin kép quy định trong Thông tư 53.

Theo văn bản nói trên, ôtô tải pickup cabin kép là ôtô chở hàng có kiểu dáng cabin và tiện nghi trong khoang chở người tương tự ôtô con, có thêm các đặc điểm như thùng hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền thân với cabin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng.

Ôtô tải pickup cabin kép sẽ bố trí 2 hàng ghế trong cabin, có số người cho phép chở kể cả người lái không lớn hơn 5. Thùng hàng không có trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ chở người.

Nhóm ôtô tải pickup cabin kép còn có thêm vài đặc điểm kỹ thuật liên quan đến diện tích sàn thùng hàng, tỷ lệ giới hạn giữa khối lượng hàng hóa và khối lượng người được phép chở. Đây là một trong những lý do khiến Ford Ranger Raptor đời cũ là ôtô con, nhưng từ năm 2021 trở đi được đăng ký như ôtô tải.

Gần như tất cả bán tải phổ thông ở Việt Nam giờ thuộc nhóm ôtô tải thông dụng.

Quay trở lại với phân loại ôtô tải thông dụng, những mô tả trong Phụ lục IV Thông tư 53 gần như đã xếp toàn bộ bán tải ở Việt Nam vào nhóm ôtô tải thông dụng.

Khi tải trọng bản thân của nhiều mẫu xe đã quanh mốc 2 tấn như trường hợp Ford Ranger Stormtrak (khoảng 2.200 kg), Toyota Hilux Trailhunter (2.095 kg) và Mitsubishi Triton (Khoảng 1.925 kg), có thể xem như toàn bộ bán tải ở Việt Nam sẽ sở hữu khối lượng toàn bộ cao hơn 2 tấn.

Kết hợp với hướng dẫn trong Phụ lục IV của Thông tư 53, phần lớn bán tải ở Việt Nam được xếp vào nhóm ôtô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên.

Điều này đồng nghĩa về lý thuyết, bán tải ở Việt Nam sẽ phải chịu các hạn chế giao thông nội đô tại vài thành phố lớn tương tự xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên.

Bán tải là ôtô tải đóng phí thấp hơn, nhưng chịu giới hạn sử dụng trong 25 năm.

Do được xếp vào nhóm ôtô tải pickup, bán tải ở Việt Nam đang được tính lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu với ôtô con, tức khoảng 6-7,2% giá trị xe. Thuế Tiêu thụ đặc biệt với nhóm bán tải cabin kép chở hàng từ đầu năm nay đã được áp dụng ở mức 15-25% tùy dung tích xy-lanh động cơ.

Tuy nhiên, ôtô tải pickup đổi lại phải sở hữu niên hạn sử dụng thấp hơn, trong vòng 25 năm theo quy định hiện hành. Các mẫu bán tải nếu được đăng ký là ôtô con sẽ không có niên hạn sử dụng, dù phải chịu lệ phí trước bạ cao hơn.