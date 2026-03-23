Lý do Ford Ranger Raptor đời cũ là ôtô con

  • Thứ hai, 23/3/2026 19:35 (GMT+7)
Ford Ranger Raptor đời hiện tại được đăng ký như ôtô tải pickup, nhưng từng có thời điểm được xác định là ôtô con.

Quy định về phân loại xe bán tải (pickup) xuất hiện trong Thông tư 53 do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành ngày 15/11/2024. Theo đó, ôtô pickup dạng cabin đơn hoặc cabin kép được chia thành 2 nhóm chính, gồm ôtô con pickup và ôtô tải pickup.

Theo hướng dẫn trong Thông tư 53, phần lớn xe bán tải tại Việt Nam như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Nissan Navara được xếp vào nhóm ôtô tải pickup. Về lý thuyết, nhóm này phải chịu các hạn chế tương tự xe tải, bao gồm hạn chế lưu thông vào trung tâm theo giờ, tuân thủ làn đường và tốc độ tối đa như xe tải.

Một số trường hợp có phần đặc biệt, chẳng hạn Ford Ranger Raptor. Tại Việt Nam, biến thể Raptor của bán tải Ford Ranger đang được bán với giá 1,299 tỷ đồng và theo quy định tại Thông tư 53, Ranger Raptor được phân loại vào nhóm ôtô tải pickup cabin kép.

Ford Ranger Raptor đời 2018 được xác định là ôtô con. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, Ford Ranger Raptor đời trước năm 2021 lại được đăng ký như ôtô con. Vì sao có sự khác biệt này?

Quay trở lại Thông tư 53, ôtô tải pickup cabin kép được mô tả là ôtô chở hàng có kiểu dáng cabin và tiện nghi trong khoang chở người tương tự ôtô con, có thêm các đặc điểm như thùng hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền thân với cabin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng.

Ôtô tải pickup cabin kép sẽ bố trí 2 hàng ghế trong cabin, có số người cho phép chở kể cả người lái không lớn hơn 5. Thùng hàng không có trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ chở người.

Điểm quan trọng nhất trong Phụ lục IV của Thông tư 53 về phân loại ôtô tải thông dụng nằm ở tỷ lệ 80% giữa tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở với tổng khối lượng người cho phép chở.

Trong đó, tổng khối lượng người được tính bằng tổng số người nhân với 65 kg/người. Xe bán tải cabin kép bố trí 2 hàng ghế cho tối đa 5 người ngồi, do đó thông số này bằng 325 kg và giống nhau ở đa số bán tải tại Việt Nam.

Khối lượng hàng được phép vận chuyển vì thế trở thành thông số quan trọng, quyết định xem một mẫu bán tải sẽ là ôtô tải hay ôtô con. Để được phân loại là ôtô con, tỷ lệ khối lượng người trên khối lượng hàng phải cao hơn 80%, ngược lại đó sẽ là một mẫu ôtô tải pickup.

Nói cách khác, tỷ lệ 80% nói trên sẽ xác định công năng mẫu bán tải đó đang nghiêng về chở người hay là chở hàng. Đây là thông số quan trọng để một mẫu bán tải được đăng ký kiểu loại "Ôtô con" hay "Ôtô tải" trong giấy đăng kiểm.

Các mẫu bán tải xếp vào nhóm ôtô tải pickup hiện được tính lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu xe con, tức khoảng 6-7,2% giá trị xe. Thuế Tiêu thụ đặc biệt với nhóm bán tải cabin kép chở hàng từ đầu năm nay được áp dụng ở mức 15-25% tùy dung tích xy-lanh động cơ.

Tuy nhiên, ôtô tải pickup lại có niên hạn sử dụng thấp hơn, trong vòng 25 năm theo quy định hiện hành. Trong khi đó, bán tải nếu được đăng ký là ôtô con sẽ không có niên hạn sử dụng, dù phải chịu lệ phí trước bạ cao hơn.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Phúc Hậu

