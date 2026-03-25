Xe bán tải cũ giảm giá

Nhiều mẫu bán tải ăn khách như Toyota Hilux, Ford Ranger ghi nhận giá bán giảm tại thị trường thứ cấp trong những ngày gần đây.

Theo ghi nhận của phóng viên, giá bán của các mẫu xe bán tải như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton trên thị trường thứ cấp đang có dấu hiệu đi xuống.

Giá giảm hơn 10% trên chợ xe cũ

Trên nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng, giá của các mẫu bán tải được đăng bán trong khoảng một tuần gần đây đã giảm khoảng 8-16% so với mức giá thời gian trước.

Trước đó theo thông tin từ nền tảng trao đổi xe đã qua sử dụng oto.com.vn, số lượng tin rao bán xe bán tải cũ cũng bất ngờ tăng vọt sau các thông tin về quy định mới. Thậm chí, nhiều chủ xe dù mới nhận xe chưa lâu cũng nhanh chóng đăng tin nhượng dưới dạng "xe lướt".

Ví dụ một chiếc Toyota Hilux đời 2025 có số ODO khoảng 4.000 km nay rao bán với giá 705 triệu đồng.

So với trước đó, giá của chiếc Ranger Wildtrak cũ giảm khoảng 11%.

Trên một nền tảng khác, chiếc Ford Ranger bản XLS 2.0AT sản xuất năm 2022 vừa được rao bán trên một nền tảng xe cũ với giá khoảng 565 triệu đồng. Trước đó, giá trung bình cho mẫu xe này, được nền tảng cập nhật và thống kê, dao động khoảng 595-644 triệu đồng.

Trong khi đó, một chiếc Ranger Wildtrak 2.0 Bi Turbo 4x4 sản xuất năm 2018 thường được rao bán trên thị trường thứ cấp với giá khoảng 600-650 triệu đồng, nay đã rơi về mức 555 triệu đồng.

Nhiều chủ xe muốn chuyển sang SUV

Tình hình mua bán xe bán tải ở cộng đồng chủ xe cũng diễn ra sôi nổi. Không ít chủ xe bán tải đã chọn rao bán lại "xế hộp" thân thuộc để chuyển sang các mẫu SUV. Điều này khiến lượng xe bán tải đã qua sử dụng được chào bán trên các hội nhóm tăng vọt.

Anh Trọng Nghĩa, chủ của chiếc Mitsubishi Triton đời 2022 chia sẻ với Tri Thức -Znews về quyết định nhượng lại mẫu bán tải của mình.

Anh Nghĩa đang sinh sống tại TP.HCM, cho biết việc ngừng sử dụng bán tải để chuyển sang SUV là quyết định hợp lý để thuận tiện trong việc lưu thông hàng ngày trong tương lai.

"Tôi bán xe để chờ mua Ford Everest Ecoboost mới", anh Nghĩa chia sẻ.

Chiếc Triton bản 4x4 AT đời 2022 được anh chào bán với giá 700 triệu đồng. Theo anh Nghĩa, mức giá này là hợp lý dù nhỉnh hơn thị trường khoảng 50 triệu đồng. Chiếc bán tải được chủ xe nâng cấp thêm loạt trang bị như phuộc lò xo OME Nitrocharger Plus, nhíp tải sau OME, Space, bình ắc quy Roket 90A, chắn bùn ARB....

Chiếc Triton được chủ xe quyết định rao bán với giá 700 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

Những ngày qua, câu chuyện quy định về giao thông liên quan đến các mẫu bán tải trở thành đề tài bàn tán trên khắp mạng xã hội. Theo Thông tư 53 do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành, phần lớn bán tải ở Việt Nam được xếp vào nhóm ôtô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên.

Điều này đồng nghĩa với việc bán tải tại Việt Nam sẽ chịu các hạn chế giao thông nội đô tại vài thành phố lớn tương tự xe tải.

Nhìn chung, việc nhiều người lựa chọn chuyển sang SUV thay vì bán tải là quyết định có thể dự đoán trước với sự thay đổi về quy định.

Trong khi người dùng tại các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội quyết định chuyển sang SUV, đây lại là thời điểm "vàng" để khách hàng ở các khu vực không chịu áp lực về hạ tầng nội đô sở hữu những chiếc bán tải chất lượng với mức giá hời.