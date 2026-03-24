Cục Đăng kiểm nói lý do phải 'đạp hết ga' khi kiểm định xe diesel

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho rằng không có cơ sở kỹ thuật để chấp thuận kiến nghị chỉ đạp ga khoảng nửa hành trình khi kiểm định xe diesel thế hệ cũ.

Tại Hội nghị trao đổi về công tác kiểm tra khí thải ôtô do Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Nguyễn Tô An chủ trì, Cục Đăng kiểm đã có những phản hồi liên quan đến kiến nghị chỉ đạp ga khoảng nửa hành trình khi kiểm định xe diesel thế hệ cũ.

Cụ thể, ông nguyễn Tô An nhận định không có cơ sở kỹ thuật để chấp thuận do kiến nghị nói trên chưa phù hợp với nguyên lý hoạt động của động cơ.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm phân tích nếu động cơ xăng kiểm soát vòng tua bằng bướm ga (lượng không khí), thì động cơ diesel kiểm soát vòng tua hoàn toàn bằng lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.

Do vậy, việc áp dụng phương pháp đo của động cơ xăng (đạp giữ ga ổn định ở 2.000-3.000 vòng/phút) sang động cơ diesel là không có cơ sở khoa học và cũng không có tiêu chuẩn quốc tế nào áp dụng.

Đăng kiểm viên đạp hết ga khi kiểm định khí thải ôtô động cơ diesel. Ảnh: Phúc Hậu.

Ông Nguyễn Tô An nói thêm, cho rằng nhiều người đang nhầm lẫn về mặt kỹ thuật giữa trạng thái có tải (lưu thông trên đường) và không tải (khi kiểm định).

Thực tế khi xe chở hàng nặng, leo dốc trong điều kiện có tải, tài xế chỉ cần đạp nửa hành trình chân ga, bơm cao áp đã phải phun lượng nhiên liệu rất lớn vào buồng đốt để thắng lực cản.

Đây được cho là thời điểm động cơ xả ra nhiều khói đen nhất, nhưng vòng tua máy chỉ tăng từ từ lên khoảng 2.000-3.000 vòng/phút.

Khi xe đỗ tại cơ sở đăng kiểm, xe ở trạng thái không tải, không gài số và động cơ không phải chịu lực cản. Lúc này, nếu đăng kiểm viên chỉ đạp nửa hành trình chân ga, bơm cao áp chỉ cần cung cấp một lượng nhiên liệu rất nhỏ cũng đã dễ dàng đạt mức vòng tua 2.000-3.000 vòng/phút.

Ông Nguyễn Tô An cho rằng lượng nhiên liệu nhỏ này sẽ cháy hoàn toàn và phát sinh lượng khói đen rất thấp.

Lượng khói phát sinh trong quá trình kiểm định xe diesel sẽ quyết định khả năng mẫu xe đó có đạt chuẩn khí thải hay không. Ảnh: Phúc Hậu.

Cục Đăng kiểm nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác kiểm định là kiểm soát việc đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phát hiện ra các lỗi, hư hỏng của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Danh sách các lỗi của động cơ diesel thực tế có bao gồm cả lỗi gây ra phát thải cao nhất tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình đạp ga tăng tốc động cơ.

Nếu thực hiện theo kiến nghị về việc chỉ đạp nửa hành trình chân ga, đăng kiểm viên sẽ không bao giờ kích hoạt được trạng thái cung cấp nhiên liệu tối đa từ bơm cao áp.

Do đó, lượng khói đen sinh ra khi này chỉ là sạch giả tạo, không phản ánh đúng thực tế phát thải của xe khi chịu tải nặng trên đường, không phát hiện ra trường hợp xe bị lỗi động cơ gây ra phát thải lớn nhất tại số vòng quay cao hơn.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho rằng việc giữ ga ổn định trong dải vòng tua 2.000-3.000 vòng/phút cũng rất khó, phụ thuộc vào thao tác của người thực hiện kiểm tra. Vì thế, việc duy trì dễ gây sai lệch kết quả kiểm tra giữa các lần đo, làm giảm tính khách quan và độ tin cậy của phép đo.

Cục Đăng kiểm bác kiến nghị chỉ đạp nửa hành trình khi kiểm định khí thải xe diesel. Ảnh: Phúc Hậu.

Sau cùng, ông Nguyễn Tô An lên tiếng cảnh báo việc lấy mốc so sánh ở dải vòng tua thấp có thể dẫn đến bỏ lọt hàng loạt phương tiện đã hư hỏng hệ thống kim phun, bơm cao áp...

Từ đây, việc chỉ đạp nửa hành trình chân ga có thể làm sai lệch hoàn toàn kết quả kiểm tra khí thải và vô hiệu hóa mục tiêu bảo vệ môi trường của Quyết định số 43 của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2025.