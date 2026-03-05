Đi đăng kiểm ôtô ở TP.HCM - xếp hàng chờ lâu, kiểm tra nhanh gọn

Trung tâm đăng kiểm ôtô ở phường Cát Lái (TP.HCM) vẫn xuất hiện tình trạng xếp hàng kéo dài, tuy nhiên quy trình kiểm định diễn ra khá nhanh gọn.

Hoạt động đăng kiểm ôtô gần đây thu hút khá nhiều sự quan tâm, một phần do quy định mới liên quan đến chuẩn khí thải, phần khác do vài trung tâm đăng kiểm ghi nhận tình trạng đông đúc trong những ngày đầu tháng 3.

Phóng viên Tri Thức - Znews có mặt tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V, tọa lạc tại phường Cát Lái (TP.HCM) trong ngày 4/3 và ghi nhận tình hình đăng kiểm dường như đã "dễ thở" hơn so với những ngày đầu tháng.

Xếp hàng dài chờ đăng kiểm ôtô

Trong khuôn viên Trung tâm Đăng kiểm 50-04V, cảnh tượng xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm vẫn có, tuy nhiên không quá đông đúc như giai đoạn cao điểm từng ghi nhận tại nhiều trung tâm cách đây 4 năm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Bảo (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) cho biết đến công ty ở phường An Khánh lấy xe và có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V từ 8h sáng, đã chờ hơn 2 tiếng mà chưa đến lượt.

"Nghe nói mấy hôm trước phải chờ lâu nên tôi tranh thủ đi sớm, vậy mà vẫn phải chờ khá lâu vẫn chưa tới lượt vào chuyền. Hy vọng xong sớm để còn làm tiếp công việc", anh Bảo nói.

Ôtô xếp hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm. Ảnh: Phúc Hậu.

Qua trao đổi, nhân viên bảo vệ và các đăng kiểm viên tại Trung tâm 50-04V đều xác nhận tình trạng đông đúc tại cơ sở này vào các ngày đầu tháng 3, tuy nhiên đã giảm đáng kể trong ngày 4/3.

"Hai hôm trước xe xếp hàng dài ra tới ngoài cổng, nay vẫn xếp hàng nhưng đỡ hơn nhiều rồi", nhân viên bảo vệ cho biết.

Chờ gần 3 tiếng, chỉ mất 20 phút để kiểm tra xe

Theo quan sát của phóng viên, khách hàng sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V nhìn chung phải chờ khá lâu, không phân biệt ôtô du lịch hay xe tải, container. Tuy nhiên khi đã vào đến dây chuyền, quá trình kiểm tra mỗi xe lại diễn ra tương đối nhanh gọn.

Với ôtô chạy xăng, quy trình kiểm định khí thải chỉ gồm 2 bước ghi nhận kết quả, một khi xe nổ máy tại chỗ, và một trường hợp khác đăng kiểm viên sẽ ghi nhận kết quả khi đạp ga tăng số vòng tua lên trong khoảng 2.000-3.000 vòng/phút.

Quy trình kiểm tra khí thải ôtô động cơ diesel có sự khác biệt so với xe xăng. Ảnh: Phúc Hậu.

Với ôtô trang bị động cơ diesel, quy trình có sự khác biệt và mất nhiều thời gian hơn so với xe xăng. Thay vì ghi nhận nồng độ các khí độc hại như CO, HC và CO2 trong khí thải, ôtô chạy diesel sẽ được kiểm tra độ đục của khói bằng thiết bị chuyên dùng.

Tổng số lần ghi nhận độ đục của khói sẽ cao hơn so với số lần đo ở xe xăng, bao gồm các lần "đạp thốc" cho vòng tua máy tăng lên đạt đến tốc độ hạn chế theo công bố của nhà sản xuất. Theo quan sát của Tri Thức - Znews, động cơ diesel trên một chiếc bán tải đã phải quay đến trên 3.700 vòng/phút để ghi nhận kết quả hợp lệ.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra khí thải, ôtô sẽ di chuyển đến phần còn lại của dây chuyền để kiểm tra hệ thống treo, hệ thống lái dưới gầm, khung gầm, hệ thống phanh, tình trạng lốp và mâm xe cũng như kiểm tra hệ thống chiếu sáng.

Tài xế cũng được yêu cầu cho xe bật, tắt xi-nhan trái, phải để kiểm tra đèn tín hiệu, bên cạnh các thao tác khác như đạp phanh, chuyển về số lùi. Đăng kiểm viên cũng xem xét tình trạng của dây đai an toàn để có sự đánh giá đầy đủ và chính xác nhất.

Anh Trọng - chủ nhân một chiếc Ford Ranger đời 2015 - cho biết có mặt tại trung tâm này từ trước 8h sáng, đưa xe vào dây chuyền lúc tầm 10h30 và hoàn thành quá trình đăng kiểm ôtô khi đồng hồ điểm 10h50.

Các bước còn lại trong quy trình kiểm định ôtô diễn ra nhanh gọn. Ảnh: Phúc Hậu.

Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra, ôtô sẽ chờ để được dán tem kiểm định. Theo nội dung Nghị định số 364 có hiệu lực từ năm 2026, tem thu phí đường bộ trên kính lái đã được loại bỏ.

Những ôtô đạt đăng kiểm sẽ được nhân viên của Trung tâm Đăng kiểm 50-04V tiến hành lột bỏ tem kiểm định và tem thu phí sử dụng đường bộ cũ, dán vào một tem kiểm định mới.

Cũng từ ngày 1/3, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (giấy đăng kiểm) sẽ được cấp dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc.

Tem kiểm định mới được dán vào kính lái. Ảnh: Phúc Hậu.

Với các chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in Giấy chứng nhận trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ như hiện tại), và sẽ đóng dấu xác nhận.

Tuy nhiên theo ghi nhận, thời gian chờ được dán tem kiểm định sau khi hoàn tất các bước kiểm định vẫn là khá lâu, xấp xỉ 30-40 phút mỗi xe.

Nhìn chung, tình hình đăng kiểm ôtô tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V ở TP.HCM đã có sự cải thiện đáng kể so với những ngày trước. Thời gian chờ xếp hàng vẫn kéo dài, tuy nhiên khi đã đưa xe vào được dây chuyền, người dùng không mất thêm nhiều thời gian để hoàn tất quy trình kiểm định.