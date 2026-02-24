Chốt thời điểm cấp giấy đăng kiểm điện tử

Giấy đăng kiểm điện tử sẽ được các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc cấp cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu từ đầu tháng 3 tới đây.

Từ ngày 1/3 tới đây, Cục Đăng kiểm sẽ chính thức triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (giấy đăng kiểm) dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc.

Giấy đăng kiểm điện tử là phiên bản số của giấy đăng kiểm bản giấy hiện nay, có đầy đủ giá trị pháp lý như bản giấy, được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm và được tra cứu trực tuyến trên website của Cục Đăng kiểm tại địa chỉ ở đây.

Giấy đăng kiểm điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định, thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác. Tài liệu này cũng đồng thời tích hợp mã QR liên kết tới bản thể hiện Giấy chứng nhận điện tử trên website của Cục Đăng kiểm, nhằm phục vụ việc kiểm tra, xác thực.

Từ đầu tháng 3, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm bản điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để tham gia giao thông đường bộ.

Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in Giấy chứng nhận trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ như hiện tại), và sẽ đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Việc triển khai Giấy chứng nhận kiểm định điện tử được cho là sẽ mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng giấy tờ của phương tiện, hạn chế tình trạng mất, hỏng Giấy chứng nhận.

Việc cấp giấy đăng kiểm điện tử cũng giúp tiết kiệm chi phí in ấn hàng năm cho các cơ sở đăng kiểm, ngăn chặn hiệu quả tình trạng sử dụng Giấy chứng nhận giả, đồng thời hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng...

Hiện, dữ liệu cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được đồng bộ từ hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm, đã có thể tích hợp thông tin vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Tuy nhiên, dữ liệu này chưa đảm bảo việc cập nhật theo thời gian thực và được xác thực số. Việc áp dụng cấp Giấy chứng nhận điện tử sẽ khắc phục được các nhược điểm trên.