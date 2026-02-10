Sau Tết, chủ xe có thể nhận giấy đăng kiểm ôtô điện tử?

Dự kiến từ tháng 3, chủ xe sau đăng kiểm có thể được cấp giấy chứng nhận đạt kiểm định bản điện tử thay vì bản giấy.

Theo ghi nhận, Cục đăng kiểm đang nghiên cứu và sắp đi vào triển khai giấy chứng nhận kiểm định điện tử thay cho bản giấy thông thường. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi triển khai, chứng nhận kiểm định trong thời gian tới (khoảng tháng 3) có thể được cấp dưới dạng điện tử thay vì tem giấy.

Nếu quyết định này sớm có hiệu lực, đây sẽ trở thành bước tiến lớn trong việc kiểm định, đăng kiểm ôtô. Theo quy định hiện hành, sau khi thực hiện kiểm định, chủ xe đạt yêu cầu sẽ được cấp một giấy chứng nhận kiểm định giấy, đồng thời xe cũng được dán tem giấy ở kính lái.

Chủ xe từ tháng 3 có thể được cấp chứng nhận kiểm định bản điện tử thay cho bản giấy. Ảnh: T.H.

So với giấy kiểm định truyền thống, việc cấp bản điện tử sẽ giúp chủ xe phòng tránh việc hư hỏng, thất lạc chứng nhận. Hiện nay, thông tin xe và người lái đã được tích hợp, đồng bộ rõ ràng thông qua VNeID và VNeTraffic.

Với chứng nhận đăng kiểm bản điện tử, việc tích hợp dữ liệu và cập nhật thông tin theo thời gian thực sẽ trở nên tối ưu hơn. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ giảm thiểu tình trạng sử dụng giấy chứng nhận kiểm định giả, tạo điều kiện thuận lợi cho đội công tác điều tra, kiểm soát phương tiện.

Đối với các chủ xe mong muốn sở hữu thêm bản giấy, cơ sở đăng kiểm có thể in từ phần mềm, đóng dấu xác nhận. Điều này vừa giúp tránh lãng phí phôi, vừa thuận tiện cho chủ xe tra cứu, lưu trữ.

Trước đó, Nghị định số 364 cũng có thông tin về việc loại bỏ tem thu phí đường bộ trên kính lái. Từ tháng một năm nay, trên kính lái của các mẫu ôtô chỉ còn duy nhất tem giấy chứng nhận đạt yêu cầu kiểm định, được phân loại bằng màu sắc cho từng nhóm nhiên liệu (xăng, điện).

Trong đó, xe thuần điện và các ôtô sử dụng năng lượng xanh, thân thiện với môi trường được dán tem màu xanh lá cây. Đối với các ôtô sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, tem kiểm định có màu cam. Tem màu hồng được dùng cho xe máy chuyên dùng.