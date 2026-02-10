Toyota Highlander không phải xe xăng

Sau nhiều đồn đoán, Toyota vừa đăng tải thêm một teaser về mẫu Highlander thế hệ mới, xác nhận cấu hình động cơ đặc biệt.

Trong đoạn video teaser mới nhất dài 11 giây vừa được tung ra, Toyota đã dập tắt mọi đồn đoán bằng cách hiển thị trực tiếp huy hiệu "Highlander" trên cửa cốp của một mẫu SUV có thiết kế vuông vức, hiện đại.

Đáng chú ý, đi kèm với tên gọi quen thuộc là hai biểu tượng mới, logo "BEV" (xe điện chạy pin) và "AWD" (hệ dẫn động bốn bánh). Điều này khẳng định Highlander 2027 sẽ là một chiếc ôtô thuần điện với cấu hình 2 motor, thay vì chỉ dừng lại ở các phiên bản Hybrid như trước đây.

Về thiết kế, Highlander 2027 sở hữu kiểu dáng cơ bắp và góc cạnh hơn, gợi liên tưởng đến dòng Land Cruiser hay 4Runner mới. Những hình ảnh hé lộ trước đó cho thấy xe có khoang cabin cực kỳ rộng rãi với 3 hàng ghế, cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn và hệ thống đèn nội thất hiện đại.

Mẫu ôtô này được kỳ vọng sẽ khắc phục điểm yếu về không gian hàng ghế thứ ba của thế hệ cũ, biến nó trở thành đối thủ trực tiếp của Kia EV9 và Hyundai Ioniq 9 trong phân khúc SUV điện cỡ lớn dành cho gia đình.

Logo BEV cho thấy Highlander mới sẽ có bản thuần điện. Ảnh: Toyota.

Sự kiện ra mắt toàn cầu của Toyota Highlander 2027 sẽ diễn ra vào ngày 10/2. Tại đây, các thông số kỹ thuật chi tiết về dung lượng pin, tầm vận hành và đặc biệt là sự tồn tại song song của các phiên bản động cơ đốt trong/hybrid sẽ chính thức được giải đáp.

Đây được xem là quân bài chiến lược để Toyota khẳng định vị thế "ông vua SUV" ngay cả trong kỷ nguyên điện hóa.

Việc Toyota quyết định sử dụng lại cái tên Highlander thay vì những ký hiệu khó nhớ như bZ4X hay bZ5X (mẫu concept từng được cho là tiền thân của Highlander điện) cho thấy một sự thay đổi chiến lược lớn.

Theo giới chuyên gia tại Mỹ, việc tận dụng sự phổ biến và lòng tin của khách hàng đối với thương hiệu Highlander sẽ giúp Toyota dễ dàng tiếp cận thị trường xe điện gia đình hơn. Đây cũng là xu hướng chung khi các hãng xe lớn như Volkswagen cũng đang dần mang trở lại những cái tên huyền thoại như Polo hay Tiguan cho các dòng ôtô điện sắp tới của họ.