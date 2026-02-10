Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sẽ thế nào nếu 'cắt đôi' một chiếc xe, biến nó thành ôtô mini?

  • Thứ ba, 10/2/2026 09:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thay vì mua một chiếc ôtô mini mới, sẽ ra sao nếu người dùng chọn cách cắt đôi chiếc xe và biến nó thành một phiên bản tí hon?

YouTuber Nathan Paykin đã quyết định mua lại một chiếc Suzuki Swift với giá khoảng 500 AUD, tương đương chỉ 8 triệu đồng. Sau đó, anh cùng đội ngũ đã cắt đôi chiếc xe, tháo toàn bộ trục B và cửa sau để thu ngắn chiều dài cơ sở xuống mức tối đa.

Sau khi được hàn lại với nhau, chiếc ôtô mới sở hữu ngoại hình vuông vức, nhỏ nhắn và được sơn hai màu đỏ-vàng đặc trưng của bộ phim hoạt hình Little Tikes Cozy Coupe.

Để tăng thêm phần cá tính, Nathan đã trang bị cho xe một hệ thống phun lửa (flamethrower) thoát ra từ ống xả đặt bên hông xe. Chủ nhân của bản độ này hài hước gọi tác phẩm của mình là "Suzuki Sui", một cách chơi chữ ám chỉ phần giữa của chiếc Swift nguyên bản đã bị biến mất.

Tuy nhiên, ngoại hình dễ thương này lại tiềm ẩn những nguy hiểm thực sự. Do chiều dài cơ sở quá ngắn và tỉ lệ thân xe mất cân đối, chiếc ôtô này rất dễ gặp hiện tượng "bốc đuôi" mỗi khi phanh gấp.

oto, xe anh 1oto, xe anh 2

Nathan và cộng sự đã biến chiếc Suzuki Swift trở nên nhỏ nhắn hơn. Ảnh: Youtube/Paykin.

Nathan đã chia sẻ rằng chỉ có phần cản trước quẹt xuống mặt đường mới giúp chiếc xe không bị lật nhào về phía trước. Không gian bên trong cũng cực kỳ chật hẹp, vừa đủ cho hai người ngồi cùng một vài vật dụng cá nhân nhỏ.

Tất nhiên, mẫu ôtô độ này không đủ điều kiện để lưu thông hợp pháp trên đường phố và cũng không được tạo ra với mục đích đó. Thay vào đó, "Suzuki Sui" sẽ xuất hiện tại các lễ hội xe độ như Tough Streeters để khuấy động không khí bằng những màn phun lửa mãn nhãn.

Đây là minh chứng cho việc đam mê và sự sáng tạo có thể biến những chiếc ôtô cũ kỹ thành những tác phẩm nghệ thuật đầy tính giải trí, dù đôi khi nó có thể "hơi quá đà".

