Giá ôtô mới tại Nga tăng cao kỷ lục

Giá trung bình xe mới và xe đã qua sử dụng tại Nga đồng loạt leo thang trong bối cảnh lãi suất cao và sức mua suy yếu, khiến thị trường ôtô tiếp tục đối mặt nhiều thách thức trong năm 2026.

Thị trường ôtô Nga đang chứng kiến làn sóng tăng giá mạnh chưa từng có, trong bối cảnh sức mua suy yếu và chi phí tài chính gia tăng. Dữ liệu mới nhất cho thấy giá xe mới và xe đã qua sử dụng đều tiếp tục leo thang, tạo thêm áp lực lớn lên người tiêu dùng.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá xe ôtô mới và đã qua sử dụng tại Nga trong tháng 1/2026 đã tăng lần lượt 13% và 14%, đẩy người tiêu dùng vào thế khó khi hiện tại không có quá nhiều sự lựa chọn.

Theo ông Sergey Tselikov, Giám đốc hãng phân tích Autostat, giá trung bình gia quyền của một chiếc ôtô du lịch mới tại Nga trong tháng 1/2026 đạt khoảng 3,5 triệu ruble (hơn 45.600 USD ). Mức này thấp hơn 2,1% so với tháng 12/2025, nhưng lại cao hơn tới 13% so với cùng kỳ tháng 1/2025. Thông tin được ông Tselikov công bố trên kênh Telegram cá nhân.

Không chỉ xe mới, phân khúc xe đã qua sử dụng cũng ghi nhận đà tăng giá đáng kể. Trong tháng 1/2025, giá trung bình gia quyền của một chiếc ôtô cũ tại Nga đạt 1,34 triệu ruble (khoảng 17.500 USD ), tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng 12/2024, mức tăng khá khiêm tốn, chỉ khoảng 0,5%.

Sau khi bị các nước cấm vận do chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các thương hiệu xe lớn trên thế giới đã rút hết hệ thống phân phối và sản xuất tại thị trường này, nhường chỗ cho các hãng xe đến từ Trung Quốc.

Bên cạnh diễn biến giá, nhu cầu mua xe mới tại Nga đang có dấu hiệu suy giảm. Trước đó, ông Sergey Tselikov đã tiến hành một cuộc khảo sát và cho biết nguyên nhân chính khiến người dân hạn chế mua ôtô mới là lãi suất ngân hàng cao. Có tới 63% số người được hỏi cho rằng chi phí vay vốn đắt đỏ là rào cản lớn nhất.

Nguyên nhân thứ hai là sự suy giảm sức mua của người dân do tình hình kinh tế chung trong nước, được 43% người tham gia khảo sát lựa chọn. Ngoài ra, 25% số người Nga tin rằng nhu cầu giảm còn đến từ tâm lý chờ đợi các thương hiệu ôtô toàn cầu quay trở lại thị trường.

Đáng chú ý, ông Tselikov cũng dự báo rằng trong năm 2026, giá ôtô đã qua sử dụng tại Nga có thể tiếp tục tăng, nhưng mức tăng sẽ được giữ trong phạm vi khoảng 10%. Điều này cho thấy mặt bằng giá xe tại Nga nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian tới, bất chấp những biến động ngắn hạn theo từng tháng.