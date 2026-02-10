Geely Coolray xóa định kiến bằng hành trình an tâm vạn dặm

Không chỉ là mẫu SUV sở hữu nhiều công nghệ, Geely Coolray còn là minh chứng sống động cho định nghĩa về sự bền bỉ, xóa tan những định kiến.

Coolray thuyết phục khách hàng bằng những con số “biết nói” và giá trị sử dụng lâu dài. Coolray được biết đến là một “hiện tượng” khi sở hữu tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Tính đến đầu năm 2026, mẫu xe chính thức cán mốc 1,2 triệu sản phẩm bán ra trên toàn thế giới, hiện diện tại hơn 50 quốc gia - từ thị trường khó tính tại Đông Âu đến quốc gia nắng nóng khắc nghiệt ở Trung Đông.

Tính năng nổi bật của Geely Coolray

Câu trả lời cho sự thành công của Coolray nằm ở sự kết hợp giữa nền tảng khung gầm BMA (phát triển dựa trên tiêu chuẩn an toàn và bền bỉ của Volvo) và triết lý thiết kế lấy người dùng làm trọng tâm.

“Bộ giáp” ấn tượng với 70% thép cường lực cao, 20% thép dập nóng, đảm bảo độ bền và hấp thụ va chạm tối ưu cho Coolray. Bên cạnh đó, trang bị 6 túi khí, dây an toàn 3 điểm và ghế ISOFIX giúp mẫu xe Geely Coolray đạt tiêu chuẩn an toàn cao hàng đầu trong phân khúc. Coolray còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động ADAS gồm gần 20 tính năng hiện đại.

Đầu năm 2026, Geely Coolray cán mốc 1,2 triệu sản phẩm bán ra trên toàn thế giới.

Với những ưu việt được tích hợp, cột mốc triệu xe trên toàn cầu với thời gian kỷ lục không chỉ khẳng định vị thế của Geely trên bản đồ ôtô thế giới, mà còn là “tấm giấy thông hành” khi mẫu xe này tiến vào thị trường Việt Nam - nơi người tiêu dùng vốn khắt khe về yếu tố độ bền.

Tại thị trường Việt hiện nay, nhiều mẫu xe SUV cỡ B sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên có công suất khoảng 105-115 mã lực. Trong khi đó, Geely Coolray được trang bị động cơ 1.5L Turbo, công suất lên đến 175 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Những con số này giúp Coolray vươn lên đứng đầu phân khúc SUV cỡ B và thậm chí có thể so sánh với một số mẫu xe cỡ C.

Hành trình an tâm

Hiểu rõ tâm lý của khách hàng Việt, Geely Việt Nam cùng Tasco Auto thực hiện chiến dịch mang tên “Hành trình an tâm”. Độ bền của Geely Coolray tại Việt Nam được chứng minh qua thử thách trong thực tế. Thay vì thử nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm lý tưởng, mẫu xe được thử nghiệm thực tế với lộ trình vận hành cường độ cao cùng thử thách "hạng nặng" trên chính cung đường thực tế tại Việt Nam.

Geely Coolray trải qua bài kiểm tra máy móc khi được chạy 75.000 km trong 8 tháng. Trong suốt hành trình thử nghiệm cùng chuyên gia, Coolray thực hiện 4 lần xuyên Việt, di chuyển liên tục trung bình 600 km/ngày (tính trên giai đoạn cao điểm) qua đủ địa hình và điều kiện thời tiết tại Việt Nam.

Kết quả thu về ấn tượng sau 75.000 km - con số tương đương khoảng hơn 6 năm sử dụng của một người dùng bình thường. Chiếc Coolray vẫn vận hành mượt mà, động cơ và khung gầm bền bỉ, các chức năng hoạt động trơn tru và chất lượng tổng thể duy trì rõ rệt.

Chiếc Coolray vẫn vận hành mượt mà sau quãng đường thử thách dài 75.000 km.

Trải qua thử thách khắc nghiệt trên dải đất hình chữ S, Coolray chứng minh con số 1,2 triệu xe được bán ra trên toàn cầu không chỉ là “hiện tượng” nhất thời. Đó là bằng chứng và giá trị vững bền được kiểm chứng bởi hàng triệu khách hàng trên khắp toàn cầu.

Hiện, khách hàng dễ dàng sở hữu mẫu xe Coolray bởi Geely Việt Nam liên tục có chương trình khuyến mại. Cụ thể, từ nay đến hết tháng 2, dòng Coolray các phiên bản Standard, Premium được hỗ trợ ưu đãi 3% giá trị xe. Đối với bản Flagship, khách hàng được hỗ trợ lên tới 50% lệ phí trước bạ.

Bên cạnh đó, Geely Việt Nam hoàn thiện hệ thống 52 showroom và hơn 100 điểm dịch vụ trên toàn quốc. Mạng lưới này được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Geely, kết hợp cùng hệ sinh thái dịch vụ di chuyển toàn diện từ Tasco Auto.