'Xe rất khó hư sau bài kiểm tra đạp ga' - đăng kiểm viên khẳng định

Trước các thông tin về việc xe máy dầu có thể hư hỏng khi trải qua bài kiểm tra đạp thốc ga, đăng kiểm viên khẳng định trường hợp này khó có thể xảy ra.

Từ ngày 1/3, quy trình đăng kiểm ôtô toàn quốc xuất hiện nhiều thay đổi, áp dụng với cả xe xăng lẫn ôtô diesel. Trong đó, bài kiểm tra khí thải theo phương pháp gia tốc tự do ghi nhận sự quan tâm của nhiều chủ phương tiện.

Nhiều chủ xe máy dầu hoang mang

Một số chủ xe diesel bày tỏ lo ngại về rủi ro hư hỏng động cơ ở bài kiểm tra này. Trước đó chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hoàng Bá Lợi (TP.HCM), chủ của chiếc Nissan Navara đời 2017 lo ngại việc hư hỏng máy khi kiểm định theo phương pháp đạp thốc ga.

"Trên mạng xã hội có nhiều thông tin về việc xe bị hư lốc máy, hỏng kim phun sau bài đạp ga đó nên tôi cũng khá lo. Dù xe đã bảo dưỡng đầy đủ nhưng tôi chỉ sợ đến đấy lại bị giống mấy ảnh trên mạng", anh Lợi chia sẻ.

Nhiều chủ xe lo lắng trước bài kiểm tra đo khí thải. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Các bài viết trên mạng xã hội cũng đề cập đến việc trước bài kiểm tra khí thải, chủ xe diesel được yêu cầu ký giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra các rủi ro kỹ thuật.

Tuy nhiên như bài viết ghi nhận tại trung tâm đăng kiểm ôtô 50-04V (phường Cát Lái, TP.HCM), việc ký giấy cam kết là không bắt buộc và không áp dụng cho toàn bộ ôtô máy dầu đến đăng kiểm, còn tùy vào tình trạng xe.

Về việc liệu có rủi ro về hư hỏng động cơ sau bài kiểm tra khí thải, đăng kiểm viên cũng khẳng định việc này khá hiếm xảy ra.

Khó hư động cơ sau đạp thốc ga

Chia sẻ với phóng viên, anh N. Nam, đại diện trung tâm đăng kiểm ôtô số 50-04V khẳng định phương pháp đo khí thải bằng gia tốc tự do rất khó xảy ra. Anh Nam cho biết ghi nhận tại cơ sở 50-04V sau 4 ngày áp dụng quy trình đăng kiểm mới, chưa xảy ra hiện tượng xe diesel bị hư hỏng sau bài đo khí thải.

Đăng kiểm viên này lý giải trước khi đăng kiểm, chủ xe đã mang xe đi bảo dưỡng đầy đủ. Vì vậy dù có đạp lên tốc cao cũng khó xảy ra việc hư động cơ. Ngoài ra thời gian của bài kiểm tra khí thải cũng chỉ dao động khoảng 2 phút.

Quy trình thực hiện đo khí thải bắt đầu bằng việc đạp thử tải, làm sạch khí trong khoảng 5 giây. Bước 2 là đạp làm nóng và bôi trơn động cơ trong 2-5 giây. Cuối cùng, đăng kiểm viên sẽ đạp hết ga trong khoảng 1-2 giây.

Quy trình đo khí thải diễn ra trong khoảng 2 phút, bao gồm thời gian đạp thử tải, làm sạch khí. Ảnh: Phúc Hậu.

Theo anh Nam giải thích, khi đạp ga, vòng tua chạm mốc N Max và thiết bị đo ghi nhận, đăng kiểm viên sẽ lập tức buông chân ga. Vì vậy trạng thái N Max không giữ lâu, không gây nguy hiểm cho động cơ.

"Người đứng ngoài nhìn tưởng thời gian đạp ga lâu nhưng thực tế rất nhanh. Chỉ cần xe được bảo dưỡng tốt, thiết bị đo kiểm đúng, quy trình chuẩn, động cơ hoạt động ổn định, quy trình này thậm chí diễn ra chưa đến một giây", anh Nam khẳng định.

Với các xe máy dầu, đa phần nhà sản xuất đều trang bị bộ điều tốc bên trong bơm dầu. Nếu bộ điều tốc hoạt động ổn định, xe dù đạt vòng tua cao cũng sẽ được tự điều chỉnh để hãm dầu, hãm vòng tua động cơ. Một số xe còn được điều chỉnh từ ECU, nhằm bảo vệ xe trong mọi tình huống.

"Nếu vòng tua xe lên cao và xảy ra hư hỏng, chẳng qua do bộ điều khiển, do động cơ đã có lỗi nào đó mà chủ xe không để ý trước", anh Nam nói thêm.

Tóm lại, những lo lắng của các chủ xe diesel trước quy trình đăng kiểm mới là điều có thể thấu hiểu, nhưng thực tế kỹ thuật cho thấy rủi ro hư hỏng là cực kỳ thấp. Với sự hỗ trợ của các thiết bị điều tốc và hệ thống ECU hiện đại, khối động cơ luôn có cơ chế tự bảo vệ ngay cả khi chạm mốc vòng tua cao nhất.