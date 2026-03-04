Không phải ôtô diesel nào cũng ký giấy cam kết khi đăng kiểm

Khác với các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, quy trình kiểm tra khí thải tại các trung tâm đăng kiểm diễn ra khá nhanh chóng và không phải chủ xe diesel nào cũng cần ký giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm.

Liên quan đến câu chuyện chủ xe máy dầu (ôtô diesel) ký giấy miễn trừ trách nhiệm trước bước kiểm tra khí thải ở chu trình đăng kiểm, ông N. Nam, đại diện tại trung tâm đăng kiểm ôtô số 50-04V (phường Cát Lái, TP.HCM) cho biết thực tế không phải chủ xe máy dầu nào cũng cần ký giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm.

Theo ông Nam, việc ký giấy miễn trừ trách nhiệm hay không phụ thuộc vào tình trạng, điều kiện hoạt động của phương tiện khi kiểm tra.

Trước khi vào bài kiểm tra khí thải, đăng kiểm viên sẽ có 1-2 lần đạp làm sạch, hay còn gọi là thử tải. Bước này làm nóng và bôi trơn động cơ, giúp bộ điều khiển thích nghi quá trình đạp ga lên vòng tua cao.

Trong quá trình đạp làm sạch, nếu vòng tua máy hiển thị trên đồng hồ không vượt qua vùng báo nguy của xe, chủ phương tiện không cần ký cam kết. Ngược lại, đăng kiểm viên sẽ đưa giấy cam kết, cho chủ xe quyền chọn ký hoặc không nếu muốn tiếp tục quá trình kiểm định.

Không phải chủ xe diesel nào cũng cần ký giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm trước bài kiểm tra khí thải. Ảnh: S.T.

"Trong trường hợp ở lần đạp đầu tiên để làm sạch, vòng tua hiển thị ở đồng hồ vượt qua vùng đỏ, hay gọi là N max, nhân viên sẽ hỏi ý kiến chủ phương tiện liệu có chấp nhận tiếp tục kiểm tra khí thải không. Nếu chủ phương tiện đồng ý, đăng kiểm viên sẽ đưa giấy cam kết chứ không phải bắt buộc ký", anh Nam nói thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, quy trình kiểm tra khí thải cũng được thực hiện nhanh chóng, dao động khoảng 2 phút/xe.

Anh Lê Hoàng Kim, đăng kiểm viên tại cơ sở 50-04V cũng khẳng định thời đa phần các mẫu xe nếu được bảo dưỡng cẩn thận, đời xe không quá sâu đều mất khoảng dưới 2 phút để hoàn thành bài kiểm tra khí thải.

"Các xe đời mới, máy zin và bảo dưỡng đầy đủ chỉ mất khoảng 2 phút là hoàn thành bước kiểm định khí thải", anh Kim nói.

Cả buổi sáng ngày 4/3, tại cơ sở này cũng chưa ghi nhận trường hợp xe máy dầu nào xảy ra hư hỏng do phương pháp kiểm tra gia tốc tự do.