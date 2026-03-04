BYD cho YangWang U8 'leo núi' trong nhà

Mẫu SUV địa hình đầu bảng YangWang U8 được cho thử nghiệm khả năng leo núi, với mô hình mô phỏng Cầu thang Thiên Cấp dẫn lên Cổng Trời ở Trương Gia Giới (Trung Quốc).

Theo Car News China, đoạn video quay cảnh thử nghiệm xe bị rò rỉ gần đây cho thấy một mẫu xe được ngụy trang kỹ lưỡng đã dễ dàng chinh phục bản sao của Cầu thang Thiên Cấp dẫn lên Cổng Trời, một phần của khu du lịch núi Thiên Môn tại Trương Gia Giới (Trung Quốc).

Đoạn video xuất hiện chỉ vài ngày trước sự kiện báo chí lớn về công nghệ do BYD tổ chức, cho thấy đây có thể là phiên bản mới của SUV địa hình YangWang U8.

Trong đoạn video, một biển báo với nội dung “Cầu thang Thiên Cấp - núi Thiên Môn” đặt tại địa điểm thử nghiệm, nơi nguyên mẫu bí ẩn thể hiện khả năng leo dốc. Một bộ đếm kỹ thuật số ở góc dưới bên phải hiển thị dòng chữ “Lần thử thứ 1.289”. Theo Car News China, điều này phần nào phản ánh quá trình phát triển sâu rộng trên nguyên mẫu.

Theo Sina Auto, mô hình thử nghiệm sử dụng trong đoạn video nói trên có chiều dài hành trình khá hạn chế, nhưng có thể mô phỏng chính xác độ dốc cực đại của các bậc thang biểu tượng tại núi Thiên Môn.

Đáng chú ý, những bậc thang mô phỏng được làm từ các tấm thép - vốn có độ bám thấp hơn so với bề mặt đá tự nhiên sử dụng ngoài thực địa cho đường dẫn lên Cổng Trời. Đây là thử thách lớn dành cho hệ thống truyền động và lực kéo của xe.

Nguyên mẫu xuất hiện trong đoạn video sở hữu thiết kế dạng hình hộp cùng ngoại hình đồ sộ dấu hiệu của một mẫu xe đầu bảng.

Phía sau có một cụm tròn nổi bậc, nhiều khả năng là vỏ lốp dự phòng, cùng với cụm đèn hậu có thiết kế lạ mắt.

Nguyên mẫu có thể là YangWang U8 được cho "leo núi" trong nhà. Ảnh: Sina Auto.

Theo Car News China, các dấu hiệu này cùng với khả năng leo dốc đã được thể hiện trong đoạn video chỉ ra khả năng rất cao mẫu xe được thử nghiệm là YangWang U8, ở một phiên bản mới do xuất hiện những khác biệt nhỏ quanh hốc bánh.

Mẫu xe mới dự kiến ra mắt chính thức và bắt đầu mở bán tại sự kiện công nghệ do BYD tổ chức vào ngày 5/3 tới đây.

Trước đó, một hãng xe Trung Quốc cũng đã cố gắng chinh phục Cầu thang Thiên Cấp nhưng không thành công.

Việc BYD thử nghiệm YangWang U8 trong môi trường giả lập tại nhà máy do vậy được Car News China đánh giá khá cao, vừa đảm bảo số lần thử nghiệm cần thiết, vừa đảm bảo khả năng bảo tồn di sản văn hóa và môi trường tự nhiên.

SUV địa hình YangWang U8 xuất hiện tại Việt Nam hồi năm 2024. Ảnh: Phúc Hậu.

YangWang U8 ra mắt vào tháng 9/2023, định vị trong phân khúc SUV địa hình hạng sang với giá 1,089 triệu NDT, tương đương khoảng 152.700 USD .

Chiếc SUV sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.319 x 2.050 x 1.930 mm, chiều dài cơ sở 3.050 mm.

YangWang U8 sở hữu hệ dẫn động 4 bánh riêng biệt, tạo nên từ 4 motor điện độc lập, cho phép xoay vòng 180 độ. Chiếc SUV địa hình của BYD cũng có khả năng nổi trong tối đa 30 phút ở chế độ khẩn cấp.

YangWang U8 sở hữu công suất đầu ra tối đa 1.197 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.280 Nm. Chiếc SUV có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây, tốc độ tối đa 200 km/h.

BYD nhấn mạnh khả năng nổi của chiếc SUV địa hình được thiết kế để ứng phó với các tình huống thiên tai, chẳng hạn lũ lụt, thay vì sử dụng cho mục đích giải trí.