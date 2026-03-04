Ngoài Trung Quốc, nơi nào đang bùng nổ taxi điện?

Những thành phố, quốc gia dưới đây tuy không mạnh về mảng sản xuất xe điện, nhưng lại là nơi bùng nổ taxi điện.

Hiện tại, Trung Quốc là quốc gia bùng nổ nhất về mảng xe dịch vụ chạy điện. Thế nhưng trên thế giới, vẫn còn nhiều nơi đang bước những bước mạnh mẽ trong việc phổ cập taxi điện, và đa phần đều nằm ở lục địa già - châu Âu.

Na Uy

Na Uy là một trong những quốc gia châu Âu ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi xe điện đầu tiên và cao nhất. Tính đến năm 2025, hơn 90% phương tiện lưu thông tại quốc gia Bắc Âu là ôtô điện. Thậm chí theo dữ liệu từ Hội đồng Thông tin giao thông đường bộ Na Uy vào năm 2024, số lượng xe điện lăn bánh tại đây đã vượt qua xe xăng.

Hiện tại, lượng taxi tại Na Uy đạt khoảng 13.000 chiếc, và gần như toàn bộ là xe điện. Lý do của sự bùng nổ này đến từ các quy định pháp lý bắt buộc chuyển đổi của quốc gia này và giải pháp phát triển hạ tầng trạm sạc.

Chỉ xe taxi điện hoạt động tại Na Uy. Ảnh: Electrive.

Chính phủ Na Uy đã loại bỏ khoản thuế áp dụng cho khách hàng mua xe điện, tương đương khoảng 25% giá trị xe.

Quá trình xây dựng mạng lưới trạm sạc tại Na Uy cũng đóng góp khá nhiều trong việc phát triển thị trường xe điện tại quốc gia này. Hơn 7 triệu EUR đã được chính phủ Na Uy đầu tư để xây dựng trụ sạc từ năm 2011.

Tính đến hết 2022, tổng lượng trạm sạc ở quốc gia này có thể phục vụ cùng khoảng gần 6.000 chiếc xe điện, tương đương khoảng 9.600 trạm sạc nhanh và siêu nhanh. Theo thống kê từ Electrek, khoảng cách từ các trạm sạc tại Na Uy được duy trì ở mức không quá 50 km.

London (Anh)

Thủ đô của nước Anh cũng là một trong những nơi ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của nhóm taxi điện. Từ quý II-III/2025, Sherbet, một trong những công ty xe điện lớn nhất nước Anh, đã đầu tư khoảng 53,1 triệu USD vào mảng taxi điện.

Chính quyền London cũng nhanh chóng triển khai các quy định nghiêm ngặt về vùng phát thải thấp (ULEZ). Theo ghi nhận của Electrive, từ năm 2018, toàn bộ taxi tại London bắt buộc là xe xanh.

Những chiếc taxi điện sơn đen chạy dọc London. Ảnh: The Driven.

Vì vậy, hàng loạt công ty nhanh chóng phân phối những mẫu xe điện, hybrid giá rẻ phục vụ cho nhóm taxi dịch vụ. Ví dụ như Sherbet hiện có khoảng 150.000 chiếc taxi điện tại Anh, mua từ công ty con của Geely tại Anh. Những chiếc taxi này được sơn đen, thường gọi dưới tên "black cabs".

Hà Lan, Iceland

Từ năm 2025, hơn 30 thành phố lớn tại Hà Lan đều áp dụng quy định về taxi điện. Cụ thể, toàn bộ xe dịch vụ đăng ký mới tại quốc gia này hiện phải là xe thuần điện. Vì vậy, ở các trung tâm du lịch như Amsterdam, tỷ lệ taxi điện đã đạt gần 100%.

Taxi điện phủ khắp thủ đô Reykhavik. Ảnh: Iceland Review.

Iceland cũng có trạng thái khá tương tự khi áp dụng quy định cấm taxi xăng, dầu ở các thành phố lớn, khu du lịch. Ví dụ tại thủ đô Reykjavik, toàn bộ taxi đều là xe điện. Tỷ lệ sử dụng ôtô thuần điện làm xe dịch vụ cũng ước tính vượt mốc 85% trên toàn lãnh thổ Iceland.