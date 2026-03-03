Thời của xe máy điện - xe mới liên tiếp ra mắt khách Việt

Xe máy điện đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, cả về doanh số lẫn số lượng thương hiệu, mẫu mã cho khách hàng lựa chọn.

Thị trường xe máy Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng khá nóng. Dữ liệu do MotorCycles Data thu thập cho thấy kết thúc năm 2025, Việt Nam tiếp tục là thị trường xe máy điện lớn thứ ba toàn cầu.

Loạt thương hiệu xe máy điện như VinFast, Yadea, Pega hay Dibao đều tăng trưởng dương về doanh số trong năm vừa rồi, phản ánh sức nóng của thị trường xe 2 bánh chạy điện tại Việt Nam.

Ngay đầu năm mới 2026, nhiều mẫu xe mới được liên tiếp giới thiệu đến khách hàng Việt Nam. Một cuộc chiến hấp dẫn ở thị trường xe máy điện Việt Nam đang thành hình.

Xe máy điện liên tiếp ra mắt

Đầu năm mới, Honda chính thức giới thiệu xe máy điện Honda UC3 tại thị trường Việt Nam.

Mẫu xe máy điện pin cố định được gắn một motor điện tích hợp tại bánh sau, sản sinh công suất tối đa 8,05 mã lực. Honda cho biết UC3 có khả năng tăng tốc trên quãng đường 0-20 m tương đương các dòng xe xăng 160 cc, tốc độ tối đa đạt được là 80 km/h.

Giá bán Honda UC3 chưa được công bố. Ở Thái Lan, xe có giá đề xuất 132.600 baht, tương đương khoảng 4.200 USD hay xấp xỉ 110 triệu đồng.

Honda UC3 ra mắt Việt Nam với cổng sạc "lạ", giá bán còn là ẩn số. Ảnh: Trần Hiền.

Tại sự kiện ra mắt UC3, Honda cũng giới thiệu 2 mẫu xe điện đáng chú ý, gồm cào cào điện CR Electric Proto cùng với môtô điện Honda WN7.

Không lâu sau khi môtô điện của Honda được tiết lộ, VinFast "đáp trả" bằng việc công bố danh mục sản phẩm xe máy điện nay chia thành 3 dòng chính, gồm phổ thông, cao cấp và thể thao.

Ở nhóm xe cao cấp, những cái tên như Rasad, Sadie và Saxil là đại diện. Trong số này, maxi-scooter thuần điện VinFast Rasad dự kiến sử dụng động cơ center có công suất tối đa 7.100 W, tốc độ có thể đến 100 km/h.

Dòng xe máy điện thể thao của VinFast sẽ gồm 4 mẫu xe đầu tiên Sudub, Subab, Surad và Sulad. Nổi bật trong số này là VinFast Sulad - mẫu supersport sở hữu thiết kế quây gió được cắt xẻ thẩm mỹ nhưng vẫn tối ưu khí động học.

Tất cả xe điện thể thao của VinFast đều trang bị gói pin hiệu suất cao, motor điện 50 kW mạnh tương đương môtô 600 phân khối, tốc độ tối đa lên đến 130 km/h.

VinFast dự kiến sớm chính thức trình làng nhiều xe máy điện mới. Ảnh: VinFast.

VinFast cũng vừa chính thức công bố giá bán dành cho 2 mẫu xe máy điện đổi pin Viper và Feliz II. Tùy phương án mua hoặc thuê với gói pin thứ hai, VinFast Feliz II có giá 24,5 triệu hoặc 30,5 triệu đồng. Tương tự, VinFast Viper có giá 33,9 triệu hoặc 45,5 triệu đồng tùy lựa chọn của khách hàng.

Thương hiệu xe máy điện Yadea nhân dịp khánh thành nhà máy sản xuất thông minh tại Việt Nam cũng cho ra mắt xe máy điện Yadea Osta, sở hữu thiết kế Neo-Retro, trang bị đèn pha LED, tính năng hỗ trợ phản chiếu màn hình dẫn đường, kết nối Bluetooth tích hợp.

Yadea Osta trang bị động cơ hub TTFAR cho Yadea tự phát triển, công suất định mức 1,5 kW, công suất tối đa 2,75 kW cho phép chạy tốc độ tối đa 63 km/h.

Yadea Osta là xe máy điện mới nhất của thương hiệu Trung Quốc. Ảnh: Yadea.

Pin lithium 72V 45Ah cho phép xe chạy tối đa 180 km/lần sạc đầy trong điều kiện thử nghiệm vận hành thực tế tại Việt Nam.

Mẫu xe máy điện Yadea Osta có giá 27,49 triệu đồng cho bản H+, tăng lên thành 31,99 triệu đồng ở bản Osta P.

Chờ thị trường bùng nổ

Với những "tân binh" kể trên, thị trường xe 2 bánh chạy điện ở Việt Nam hiện ghi nhận xấp xỉ 40 mẫu xe đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.

Không chỉ các hãng thuần điện như VinFast, Yadea, Dat Bike hay Selex Motors, những thương hiệu xe 2 bánh truyền thống của Nhật Bản như Honda và Yamaha cũng đang có sản phẩm "tham chiến".

Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện đã có thêm sự tham gia của loạt thương hiệu truyền thống. Ảnh: Phúc Hậu, Yamaha.

Đằng sau động thái liên tiếp ra mắt xe máy điện từ các hãng là xu hướng tăng mua của khách hàng Việt Nam, cùng với loạt chính sách hạn chế xe máy xăng dự kiến áp dụng tại trung tâm các thành phố lớn ngay trong năm nay. Đây là những yếu tố có thể góp phần giúp thị trường xe máy điện ở Việt Nam tiếp đà bùng nổ, sau khi đã tăng trưởng nóng hồi năm ngoái.

Quay trở lại với dữ liệu do MotorCycles Data cung cấp, phần lớn thương hiệu xe máy điện tham gia thị trường Việt đều cho thấy sức tăng trưởng doanh số ở năm vừa rồi.

Theo trang này, lượng xe VinFast bán ra ở Việt Nam đã tăng đến 532%, vừa là động lực tăng trưởng chính của thị trường xe máy điện nước ta, vừa giúp VinFast soán ngôi Yamaha để trở thành hãng xe 2 bánh bán tốt thứ nhì năm ngoái.

VinFast đang được xem là động lực tăng trưởng chính của thị trường xe máy điện Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Yadea cũng tăng trưởng doanh số thêm 61,4%, trở thành hãng xe máy bán tốt thứ tư thị trường Việt. Những thương hiệu như Pega, Dibao đều đạt mức tăng trưởng dương không dưới 60%, lần lượt đứng thứ 5 và thứ 6 toàn thị trường xe máy Việt.

Xe máy điện ở Việt Nam từ chỗ là lựa chọn mới mẻ, thú vị đang dần trở nên phổ biến hơn trên đường sá Việt Nam. Song hành với đà tăng trưởng nóng về doanh số hay động thái mở rộng danh mục sản phẩm, trạm đổi pin cũng đang là "điểm nóng" mà không hãng xe điện nào chấp nhận nhún nhường.

Ở bài viết tiếp theo, Tri Thức - Znews sẽ phác thảo sơ lược bức tranh toàn cảnh về trạm đổi pin xe máy điện - "chiến trường" mới của các hãng xe 2 bánh thuần điện tại Việt Nam.