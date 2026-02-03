Ngân sách 30 triệu đồng mua xe máy, xe điện nào?

|
Với ngân sách khoảng 30 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh, thị trường không thiếu những tùy chọn xe máy phổ thông với đa dạng động cơ. Dưới đây là những gợi ý từ Tri Thức - Znews về các mẫu xe máy có giá khoảng 30 triệu đồng phù hợp với đa dạng nhu cầu người dùng.
Ở mức giá khoảng 30 triệu, bản đặc biệt của Yamaha Janus là cái tên đáng cân nhắc. Xe sở hữu thiết kế trẻ trung, chiều cao yên phù hợp với thể trang người dùng Việt.
Phiên bản cao cấp nhất được trang bị động cơ xăng 4 kỳ 125 cc, cho công suất 9,5 mã lực, mô men xoắn cực đại 9,6 Nm.
Nếu muốn tìm kiếm một mẫu tay ga hầm hố hơn, Freego là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là mẫu xe cân bằng được sự mạnh mẽ, hầm hố của NVX và nét trung tinh, mềm mại như Janus hay Grande.
Freego S ABS Đặc biệt có giá 34,265 triệu đồng. Xe sở hữu động cơ Blue Core, xy-lanh đơn, dung tích 125 cc, sản sinh công suất 9,5 mã lực, mô men xoắn 9,5 Nm.
Honda Vision là mẫu xe ăn khách bậc nhất tại Việt Nam. Với ngân sách khoảng 30 triệu, phiên bản tiêu chuẩn của mẫu tay ga này vẫn phù hợp với người dùng nữ, mong muốn tìm một mẫu tay ga phổ thông, dễ dàng vận hành.
Phiên bản này không được trang bị phanh ABS, nhưng vẫn sở hữu động cơ eSP dung tích 110 cc, 4 kỳ với xy lanh đơn làm mát bằng không khí, cho công suất 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,23 Nm tại 5.500 vòng/phút.
Dù giá bán nhỉnh hơn đôi chút so với ngân sách, VinFast Vero X - 34,9 triệu đồng - là cái tên đáng nhắc đến với người dùng mong muốn mua xe mới, đang lo ngại về các quy định chuyển đổi xanh tại khu vực trung tâm Hà Nội.
VinFast Vero X được trang bị motor điện BLDC Inhub cung cấp công suất tối đa 2,25 kW, cho khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây, tốc độ tối đa 70 km/h. Gói pin tiêu chuẩn dung lượng 2,4 kWh cho phép Vero X chạy tối đa khoảng 134 km/lần sạc. Khi lắp thêm pin phụ, phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 262 km.
Với người dùng nam muốn tìm kiếm một mẫu xe máy điện thể thao, Yadea Velax là cái tên có thể cân nhắc với mức giá 29,99 triệu đồng.
Yadea Velax trang bị motor điện 2 kW, tốc độ tối đa 64 km/h. Gói pin LFP 72 V 30 Ah dưới yên xe cho phép mẫu xe máy điện vận hành trên quãng đường tối đa 80 km/lần sạc đầy.
