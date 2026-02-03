Ngân sách 30 triệu đồng mua xe máy, xe điện nào?

Với ngân sách khoảng 30 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh, thị trường không thiếu những tùy chọn xe máy phổ thông với đa dạng động cơ. Dưới đây là những gợi ý từ Tri Thức - Znews về các mẫu xe máy có giá khoảng 30 triệu đồng phù hợp với đa dạng nhu cầu người dùng.