Ngân sách 30 triệu đồng mua xe máy, xe điện nào?

  • Thứ ba, 3/2/2026 07:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Với ngân sách 30 triệu, đâu là những mẫu xe máy đáng cân nhắc với người dùng thường xuyên lái trong phố, chuộng xe tay ga hay xe điện?

xe may, tay ga anh 1

Với ngân sách khoảng 30 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh, thị trường không thiếu những tùy chọn xe máy phổ thông với đa dạng động cơ. Dưới đây là những gợi ý từ Tri Thức - Znews về các mẫu xe máy có giá khoảng 30 triệu đồng phù hợp với đa dạng nhu cầu người dùng.

xe may, tay ga anh 2

Ở mức giá khoảng 30 triệu, bản đặc biệt của Yamaha Janus là cái tên đáng cân nhắc. Xe sở hữu thiết kế trẻ trung, chiều cao yên phù hợp với thể trang người dùng Việt.

xe may, tay ga anh 3

Phiên bản cao cấp nhất được trang bị động cơ xăng 4 kỳ 125 cc, cho công suất 9,5 mã lực, mô men xoắn cực đại 9,6 Nm.
xe may, tay ga anh 4

Nếu muốn tìm kiếm một mẫu tay ga hầm hố hơn, Freego là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là mẫu xe cân bằng được sự mạnh mẽ, hầm hố của NVX và nét trung tinh, mềm mại như Janus hay Grande.

xe may, tay ga anh 5

Freego S ABS Đặc biệt có giá 34,265 triệu đồng. Xe sở hữu động cơ Blue Core, xy-lanh đơn, dung tích 125 cc, sản sinh công suất 9,5 mã lực, mô men xoắn 9,5 Nm.

xe may, tay ga anh 6

Honda Vision là mẫu xe ăn khách bậc nhất tại Việt Nam. Với ngân sách khoảng 30 triệu, phiên bản tiêu chuẩn của mẫu tay ga này vẫn phù hợp với người dùng nữ, mong muốn tìm một mẫu tay ga phổ thông, dễ dàng vận hành.

xe may, tay ga anh 7

Phiên bản này không được trang bị phanh ABS, nhưng vẫn sở hữu động cơ eSP dung tích 110 cc, 4 kỳ với xy lanh đơn làm mát bằng không khí, cho công suất 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,23 Nm tại 5.500 vòng/phút.
xe may, tay ga anh 8

Dù giá bán nhỉnh hơn đôi chút so với ngân sách, VinFast Vero X - 34,9 triệu đồng - là cái tên đáng nhắc đến với người dùng mong muốn mua xe mới, đang lo ngại về các quy định chuyển đổi xanh tại khu vực trung tâm Hà Nội.

xe may, tay ga anh 9

VinFast Vero X được trang bị motor điện BLDC Inhub cung cấp công suất tối đa 2,25 kW, cho khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây, tốc độ tối đa 70 km/h. Gói pin tiêu chuẩn dung lượng 2,4 kWh cho phép Vero X chạy tối đa khoảng 134 km/lần sạc. Khi lắp thêm pin phụ, phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 262 km.
xe may, tay ga anh 10

Với người dùng nam muốn tìm kiếm một mẫu xe máy điện thể thao, Yadea Velax là cái tên có thể cân nhắc với mức giá 29,99 triệu đồng.

xe may, tay ga anh 11

Yadea Velax trang bị motor điện 2 kW, tốc độ tối đa 64 km/h. Gói pin LFP 72 V 30 Ah dưới yên xe cho phép mẫu xe máy điện vận hành trên quãng đường tối đa 80 km/lần sạc đầy.

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thị trường xe điện lớn thứ tư châu Âu năm 2025

Doanh số bùng nổ đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên vị trí thị trường xe điện lớn thứ tư châu Âu năm 2025, lần đầu tiên bắt kịp mức trung bình của Liên minh châu Âu.

17 giờ trước

Hãng pin Trung Quốc trấn an người dùng thích sạc nhanh

CATL tuyên bố gói pin 5C có thể duy trì 80% dung lượng khả dụng sau 3.000 chu kỳ sạc-xả, ngay cả khi người dùng sử dụng sạc nhanh liên tục.

18 giờ trước

Thuc hu viec Ford hop tac cung Xiaomi hinh anh

Thực hư việc Ford hợp tác cùng Xiaomi

18 giờ trước 15:10 2/2/2026

0

Tin đồn Ford đàm phán liên doanh sản xuất xe điện với Xiaomi tại Mỹ đã vấp phải sự bác bỏ mạnh mẽ từ cả hai phía, giữa lúc Washington ngày càng cảnh giác với các đối tác ôtô Trung Quốc.

Doanh so xe BYD giam thang thu nam lien tiep hinh anh

Doanh số xe BYD giảm tháng thứ năm liên tiếp

21 giờ trước 12:04 2/2/2026

0

Doanh số xe của BYD tiếp tục lao dốc trong tháng 1/2026, đánh dấu tháng suy giảm thứ năm liên tiếp, khi hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chịu sức ép từ cạnh tranh gay gắt trong nước và bất ổn trên thị trường toàn cầu.

Đan Thanh

