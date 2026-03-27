Xe điện giá rẻ MG4 trang bị pin bán rắn sắp đến châu Âu

Hatchback điện giá rẻ MG4 Urban trang bị pin bán rắn sẽ sớm có mặt tại thị trường châu Âu vào cuối năm nay.

Theo InsideEVs, thương hiệu MG thuộc tập đoàn SAIC Motor của Trung Quốc chuẩn bị đem xe điện giá rẻ MG4 EV trang bị pin bán rắn sang thị trường châu Âu, cạnh tranh cùng loạt xe của Volkswagen, Renault và Stellantis.

Theo kế hoạch, cuối năm nay sẽ là thời điểm hatchback điện MG4 Urban có mặt tại các đại lý châu Âu. Điểm nổi bật trên mẫu xe này nằm ở gói pin thể bán rắn, trong đó hàm lượng chất điện giải dạng lỏng chỉ ở mức 5%, thấp hơn nhiều so với khoảng 20% trên pin lithium-ion thông thường.

Trong ngành công nghiệp ôtô, pin thể rắn hoàn toàn là mục tiêu phát triển hàng đầu của các hãng xe điện. Dòng pin này cần thêm vài năm nữa để bước vào giai đoạn thương mại, do đó pin thể bán rắn, như cách SAIC Motors trang bị cho MG4 EV thế hệ mới, được xem là công nghệ chuyển tiếp đầy hứa hẹn.

Dòng pin SolidCore trang bị trên xe điện MG4 Urban được cho là có thể cung cấp khả năng sạc và xả ổn định ở nhiệt độ thấp, đồng thời cải thiện độ an toàn.

Pin thể bán rắn SolidCore xuất hiện trên xe điện MG4. Ảnh: MG.

Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc khẳng định pin thể bán rắn này không xảy ra hiện tượng quá nhiệt khi thực hiện các bài thử nghiệm đâm xuyên bằng đinh và nén ép 3 hướng.

MG tuyên bố gói pin thể bán rắn SolidCore trang bị trên MG4 Urban có thể sạc nhanh hơn 15% so với pin LFP thông thường, giúp người dùng rút ngắn đáng kể thời gian tại các trụ sạc.

Cụ thể, MG4 Urban được xác nhận cần khoảng 28-30 phút để nạp lại 10-80% dung lượng pin khi kết nối trụ sạc nhanh DC, công suất tối đa dao động 82-87 kW tùy phiên bản.

Hãng xe thuộc tập đoàn SAIC Motor của Trung Quốc chưa công bố giá bán dành cho MG4 Urban tại châu Âu. Chuyên trang InsideEVs nhận định MG4 thế hệ mới sẽ đắt hơn dòng xe hiện tại trang bị pin LFP, vốn có giá khởi điểm 23.495 bảng Anh (khoảng 31.400 USD ).

MG4 Urban trang bị pin thể bán rắn sẽ sớm có mặt tại châu Âu. Ảnh: MG.

Ở Trung Quốc, MG4 Urban trang bị pin bán rắn có giá khởi điểm quy đổi khoảng 14.500 USD . Xe sở hữu phạm vi hoạt động tối đa 530 km, công bố theo chu trình CLTC.

Nhìn chung, chiến lược của MG dành cho công nghệ pin bán rắn là trái ngược hoàn toàn so với cách tiếp cận thông thường trong ngành công nghiệp ôtô thế giới.

Các hãng xe thường có xu hướng áp dụng công nghệ hiện đại nhất trên mẫu xe đầu bảng, sau đó mới dần "phổ cập" cho các dòng xe ở phân khúc thấp hơn.

Với MG4 Urban, thương hiệu ôtô thuộc SAIC Motor đang chọn hướng đi ngược lại, nhiều khả năng mang theo kỳ vọng nhận được đủ doanh số để duy trì công nghệ này.

MG4 là xe điện khá thành công tại châu Âu. Ảnh: MG.

Li Zheng, trưởng nhóm công nghệ pin của MG, chia sẻ với Automotive News Europe rằng thách thức lớn nhất với những công nghệ mới nằm ở chuỗi cung ứng.

"Nếu MG chọn triển khai đầu tiên trên một mẫu xe đầu bảng, chúng tôi sẽ khó có thể đáp ứng nhu cầu về số lượng lớn vật liệu, cũng như không thể đảm bảo duy trì chất lượng", ông nói thêm.