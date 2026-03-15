MG sẽ mang xe điện mới đến Việt Nam, cạnh tranh BYD Atto 2?

Mẫu SUV mới của MG mang tên 4X, được xem là đối thủ cạnh tranh chính với BYD Atto 2 tại thị trường quốc tế.

Thương hiệu MG vừa chính thức hé lộ các thông số kỹ thuật cốt lõi của mẫu crossover điện MG 4X tại Trung Quốc trong quá trình hoàn tất thủ tục đăng kiểm.

Đây là mẫu SUV đầu tiên trong gia đình MG4, được định vị là mẫu xe chiến lược toàn cầu để cạnh tranh trực tiếp với BYD Atto 2 và các dòng ôtô điện cùng phân khúc.

MG 4X sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.500 x 1.849 x 1.621 mm cùng chiều dài cơ sở 2.735 mm. Bên trong cabin, 4X được trang bị hệ thống khoang lái thông minh co-developed của Oppo và tính năng lái tự động Navigate on Pilot (NOA).

MG 4X tuân theo ngôn ngữ mới nhất của thương hiệu với mặt trước kín, hốc gió lớn và dải đèn LED xuyên suốt nối liền cụm đèn pha thanh mảnh. Ôtô được trang bị mâm 18 inch cùng các tính năng hiện đại như tay nắm cửa kiểu truyền thống và cửa sổ trời toàn cảnh tùy chọn.

Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị motor điện công suất 168 mã lực do United Automotive Electronic Systems (liên doanh giữa SAIC và Bosch) sản xuất. Bản cao cấp sử dụng motor điện công suất 201 mã lực.

Xe dự kiến được bán với 2 phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Ảnh: MIIT.

Điểm đáng chú ý nhất trên mẫu ôtô này chính là công nghệ pin bán thể rắn (semi-solid-state battery) với hàm lượng chất điện phân lỏng chỉ 5%. Công nghệ này không chỉ giúp cải thiện mật độ năng lượng mà còn tăng cường độ an toàn nhiệt và hiệu suất vận hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo tiêu chuẩn CLTC, bộ pin 53,95 kWh của MG 4X có thể cung cấp tầm hoạt động lên tới 510 km sau mỗi lần sạc đầy. Dự kiến, toàn bộ chi tiết về nội thất và giá bán chính thức của MG 4X sẽ được công bố tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh diễn ra vào tháng tới.

Theo CarnewsChina, đây là mẫu SUV được MG tập trung sản xuất cho thị trường quốc tế. Vì vậy, nhiều khả năng mẫu SUV sẽ sớm có mặt tại Việt Nam, cạnh tranh cùng đối thủ đồng hương BYD Atto 2.