Châu Âu giảm mua xe xăng, tăng mua xe điện

Khách hàng châu Âu tiếp tục trong xu hướng giảm mua xe xăng, tăng cường sự quan tâm dành cho ôtô thuần điện và các dòng xe hybrid.

Theo Carscoops, doanh số xe điện chạy pin tại châu Âu đang tăng trưởng liên tục và hiện đã bám sát doanh số xe xăng. Ngược lại, khách hàng châu Âu lại giảm mua xe xăng, nghiêng nhiều hơn về ôtô thuần điện và xe hybrid các loại.

Nhu cầu ôtô thuần điện tại lục địa già thậm chí được dự báo còn tiếp tục tăng trưởng khi xung đột ở Trung Đông chưa thể hạ nhiệt, là nguyên nhân khiến giá dầu tiếp tục tăng cao.

Riêng trong tháng 2, lượng tiêu thụ ôtô mới trên toàn Liên minh châu Âu, Anh và các nước EFTA ghi nhận tăng trưởng khiêm tốn 1,7% để đạt 979.321 xe.

Dữ liệu do ACEA cung cấp lại chỉ ra ôtô thuần điện đang chiếm khoảng 18,8% thị phần xe mới tại châu Âu trong 2 tháng đầu năm, tăng đáng kể so với mức 15,2% ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Số này tương đương 312.369 xe điện đăng ký thành công trong 2 tháng đầu năm, chủ yếu nhờ sức mua tăng mạnh tại Pháp (tăng 38,5%) và Đức (tăng 26,3%).

Đức và Pháp là động lực tăng trưởng chính của xe điện tại châu Âu. Ảnh minh họa: Audi.

Màn tăng trưởng doanh số của ôtô điện tại châu Âu giai đoạn đầu năm được hỗ trợ chủ yếu bởi số lượng phong phú các mẫu xe điện giá rẻ, bên cạnh loạt chương trình ưu đãi mà các quốc gia lục địa già dành cho người dùng.

Dù vậy, bức tranh xe điện đầu năm 2026 không phải "màu hồng" cho tất cả nước châu Âu. Doanh số ôtô thuần điện đã giảm ở Bỉ (giảm 11%) và Hà Lan (giảm 34,9%).

Tesla đã bắt đầu tìm thấy dấu hiệu hồi phục khi doanh số tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chấm dứt xu hướng giảm kéo dài ở thị trường châu Âu.

Chuyên trang Carscoops lưu ý Tesla vẫn cần dè chừng sự trỗi dậy của đối thủ BYD đến từ Trung Quốc. Dù chia sẻ chung thị phần 1,8% tại châu Âu như Tesla, doanh số BYD đã tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm xe trang bị hệ truyền động hybrid tự sạc (HEV) tiếp tục là lựa chọn phổ biến hàng đầu tại châu Âu. Tính đến hết tháng 2, xe HEV nắm giữ đến 38,8% thị phần xe mới ở lục địa già, vượt qua nhóm xe xăng vốn chỉ chiếm khoảng 22,5% lượng xe đăng ký mới.

HEV giờ là nhóm xe được ưa chuộng nhất châu Âu. Ảnh: ACEA.

Nếu gộp chung các nhóm xe xanh, gồm ôtô thuần điện, xe hybrid tự sạc (PHEV) và xe HEV, thị phần tăng lên thành 67%. So với mức 58,5% ghi nhận cùng kỳ năm ngoái, xu hướng mua sắm xe xanh tại châu Âu đã tăng trưởng đáng kể.

Trong khi đó, ôtô chạy xăng tiếp tục chứng kiến xu hướng giảm doanh số tại các quốc gia châu Âu. Lượng tiêu thụ xe xăng trong tháng 2 giảm 23,3%, chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi đà giảm mạnh 48,5% ở Pháp. Xe xăng ở Đức, Tây Ban Nha và Italy cũng sụt giảm xấp xỉ 20% so với cùng kỳ của năm 2025.

Nếu xu hướng giảm này tiếp tục được duy trì, nhiều khả năng đầu năm 2027 sẽ là thời điểm ôtô thuần điện vượt mặt xe xăng về thị phần tại châu Âu.