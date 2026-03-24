Thị trường ôtô châu Âu ghi nhận tín hiệu phục hồi trong tháng 2 sau khi sụt giảm vào tháng 1/2026. Đáng chú ý, Tesla đã chấm dứt chuỗi suy giảm kéo dài hơn một năm.

Doanh số ôtô châu Âu tăng 1,7% trong tháng 2/2026

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), tổng lượng đăng ký xe mới - thước đo gần đúng cho doanh số - tại Liên minh châu Âu (EU), Anh và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu đạt 979.321 xe trong tháng 2/2026, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi ghi nhận mức sụt giảm 3,5% trong tháng 1/2026, doanh số ôtô tại châu Âu đã tăng nhẹ 1,7% trong tháng 2/2026. Trong đó, khoảng 66% doanh số là các mẫu xe điện hóa.

Khoảng hai phần ba lượng xe bán ra là các dòng xe điện hóa, bao gồm xe thuần điện (BEV), xe plug-in hybrid (PHEV) và xe hybrid truyền thống (HEV).

Đà tăng của xe điện diễn ra trong bối cảnh EU và Anh đang xem xét nới lỏng một số quy định về cắt giảm khí thải CO₂, sau sức ép từ các hãng xe nội địa. Các nhà sản xuất cho rằng họ gặp khó khăn trong việc tạo lợi nhuận từ xe điện, đồng thời phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ Trung Quốc.

Việc chuyển đổi các dòng xe MHEV sang phân khúc "điện hóa" khiến tỷ lệ các phương tiện này tăng mạnh, tuy nhiên mức phát thải ra môi trường vẫn không đáng kể.

Dù vậy, doanh số BEV và PHEV vẫn duy trì xu hướng tăng ổn định tại châu Âu, nhờ sự xuất hiện của nhiều mẫu xe giá rẻ hơn cùng các chính sách hỗ trợ từ chính phủ các nước nhằm thúc đẩy quá trình điện hóa.

Một số tổ chức môi trường cảnh báo rằng việc các hãng xe tái định vị một số mẫu xe xăng thành mild-hybrid (MHEV) cũng góp phần làm tăng tỷ lệ xe điện hóa, dù mức giảm phát thải thực tế không đáng kể.

Tesla thoát tình trạng suy giảm doanh số tại châu Âu

Tesla ghi nhận lượng đăng ký xe trong tháng 2/2026 tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, qua đó chấm dứt chuỗi 13 tháng sụt giảm liên tiếp kể từ tháng 12/2024. Tuy nhiên, doanh số của hãng vẫn thấp hơn đôi chút so với đối thủ Trung Quốc BYD, khi hãng này ghi nhận mức tăng trưởng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Cả hai cùng chiếm 1,8% thị phần trong tháng.

Ở nhóm các nhà sản xuất châu Âu, Volkswagen và Stellantis lần lượt ghi nhận mức tăng 2,2% và 9,5%, trong khi Renault lại giảm 14,3%.

Riêng tại thị trường EU, tổng doanh số xe đạt 865.437 chiếc, tăng 1,4%. Đáng chú ý, lượng đăng ký BEV, PHEV và HEV lần lượt tăng 20,6%, 32,1% và 10,1%, chiếm tổng cộng 67% lượng xe đăng ký - tăng mạnh so với mức 58,5% cùng kỳ năm 2025.