Toyota đầu tư thêm cả tỷ USD cho nhà máy xe điện tại Mỹ

Phần lớn trong khoản đầu tư 1 tỷ USD của Toyota sẽ dành cho nhà máy sản xuất xe điện tại tiểu bang Kentucky.

Theo InsideEVs, khi nhiều nhà sản xuất ôtô truyền thống tham gia thị trường Mỹ đang thu hẹp kỳ vọng ở mảng xe điện, Toyota lại có động thái ngược lại.

Hồi đầu tuần, Toyota tuyên bố sẽ rót thêm 1 tỷ USD vào các nhà máy ở Kentucky và Indiana để thúc đẩy hoạt động sản xuất tại xứ sở cờ hoa, phần lớn dành cho ôtô điện.

Trong số 1 tỷ USD đó, có 800 triệu USD được Toyota dành cho nhà máy Georgetown (Kentucky) để sản xuất mẫu xe điện thứ hai tại thị trường Mỹ. Khoản đầu tư này cũng giúp tăng cường sản xuất các dòng xe xăng bán chạy của Toyota như Camry và RAV4.

Khoảng 200 triệu USD còn lại sẽ được Toyota sử dụng để mở rộng dây chuyền sản xuất Grand Highlander tại nhà máy Princeton (Indiana), nơi các mẫu xe minivan Sienna và SUV Lexus TX cũng xuất xưởng.

Tại nhà máy Kentucky, mẫu xe thuần điện đầu tiên "khai trương" sẽ là Toyota Highlander 3 hàng ghế chuẩn bị ra mắt.

Gần đây, Toyota xác nhận Highlander sẽ chỉ có biến thể thuần điện sau khi dây chuyền sản xuất các mẫu xe xăng dừng lại vào năm nay. Riêng Grand Highlander lớn hơn vẫn sẽ có các tùy chọn động cơ đốt trong và hybrid.

Toyota Highlander thế hệ mới sẽ là ôtô thuần điện. Ảnh: Toyota.

Liên quan đến mẫu xe điện tiếp theo, hãng tin Reuters từng cho biết xe điện dự kiến sản xuất tại Mỹ của Toyota sẽ dựa trên RAV4 và Land Cruiser. Toyota đã giới thiệu concept Land Cruiser Se như một SUV điện 3 hàng ghế, sở hữu cấu trúc liền khối cùng khả năng vận hành off-road.

Chuyên trang InsideEVs nhận định mẫu xe điện này cũng có thể là một chiếc Lexus.

Tại sự kiện Beyond Zero tổ chức vào năm 2021, Toyota và Lexus đã trưng bày một mẫu xe mang tên Lexus Electrified Concept, định vị như phiên bản cao cấp hơn của Highlander thuần điện, cạnh tranh trực tiếp Cadillac Vistiq và Rivian R1S.

Năm ngoái, Nikkei cho biết Toyota có kế hoạch hợp nhất 2 nhà máy Lexus tại Mỹ để đối phó với chính sách thuế quan mới.

Việc tái cấu trúc đó bao gồm di chuyển hoạt động sản xuất sedan Lexus ES sang Nhật Bản, động thái có thể khiến Indiana trở thành nhà máy duy nhất tại Mỹ xuất xưởng ôtô thương hiệu Lexus.

Concept Land Cruiser Se có thể được phát triển thành một mẫu xe đeo logo Lexus. Ảnh: Toyota.

Chuyên trang InsideEVs cho rằng vẫn có khả năng Toyota sẽ phụ trách sản xuất mẫu xe điện "chị em" với Subaru Highlander ngay tại nhà máy Kentucky.

Subaru đã "nhá hàng" mẫu SUV điện này, nhiều khả năng là phiên bản chạy điện 3 hàng ghế của Ascent và sẽ ra mắt chính thức tại triển lãm New York International Auto Show vào tuần tới.

Nhìn chung, động thái tăng cường cho tham vọng xe điện của Toyota tại Mỹ thu hút sự chú ý không nhỏ.

Toyota đã ra mắt 2 mẫu xe mới và một mẫu xe nâng cấp trong năm nay. Toyota bZ sau lần nâng cấp gần nhất đã trở nên gọn gàng hơn, phạm vi hoạt động xa hơn cùng khả năng sạc nhanh hơn, \tích hợp sẵn cổng sạc chuẩn NACS.

Toyota CH-R nhỏ gọn, thể thao hơn cùng với mẫu wagon bZ Woodland cũng là những mẫu xe điện mới đáng chú ý của Toyota tại thị trường Mỹ.

Tương tự, Lexus cũng trình làng RZ nâng cấp và sedan ES hoàn toàn mới, hiện chỉ bao gồm các biến thể hybrid và thuần điện.

Chuyên trang InsideEVs nhận định với một nhà sản xuất ôtô từng bày tỏ sự hoài nghi dành cho ôtô thuần điện, sự thay đổi về chiến lược của Toyota mang nhiều ý nghĩa.