Xe điện cũ lên ngôi khi giá xăng tăng

Trước đà tăng không ngừng của giá xăng dầu, thị trường xe điện cũ bất ngờ tăng trưởng mạnh mẽ tại nhiều nước châu Âu.

Cơn sốt xe điện (EV) đã qua sử dụng đang lan rộng khắp Châu Âu khi cuộc xung đột tại Iran khiến giá nhiên liệu đạt ngưỡng kỷ lục.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Châu Âu, giá xăng trung bình tại EU đã tăng 12%, chạm mức 1,84 Euro/lít (khoảng 2,12 USD ) chỉ trong chưa đầy một tháng kể từ khi chiến sự bùng nổ. Tại nhiều quốc gia, mức giá này đã vượt ngưỡng 2 Euro/lít, thúc đẩy người tiêu dùng nhanh chóng từ bỏ động cơ đốt trong.

Theo các nền tảng mua bán xe trực tuyến hàng đầu như Aramisauto (Pháp) và Finn.no (Na Uy), thị trường xe cũ đang chứng kiến một cuộc "bùng nổ" thực sự. Tại Pháp, doanh số ôtô điện cũ đã tăng gần gấp đôi, từ 6,5% lên 12,7% chỉ trong vòng 3 tuần.

Trong khi đó, doanh số xe xăng giảm xuống còn 28% và xe diesel chỉ còn 10%. Tại Đức, thống kê từ nền tảng Mobile.de ghi nhận tỷ lệ tìm kiếm xe điện tăng gấp ba lần (từ 12% lên 36%), với số lượng yêu cầu tư vấn gửi đến các đại lý tăng 66% so với tháng trước đó.

Tại Na Uy, xe điện đã chính thức vượt qua xe diesel để trở thành loại nhiên liệu bán chạy nhất trên thị trường xe cũ. Tại Thụy Điển, lượt xem các mẫu ôtô điện cũng tăng mạnh 17%.

Các mẫu xe điện đã qua sử dụng dần được nhiều người tìm kiếm như một giải pháp tiết kiệm hơn. Ảnh: Reuters.

Lý giải cho làn sóng này, các chuyên gia nhận định xe điện cũ có lợi thế rất lớn là mức giá rẻ hơn tới 40% so với xe mới và có sẵn để giao ngay, thay vì phải chờ đợi nhiều tháng.

"Khi giá xăng vượt qua mốc 2 Euro, nó tạo ra một ấn tượng tâm lý mạnh mẽ khiến mọi người phải thay đổi cách lái xe ngay lập tức" ông Romain Boscher, CEO của Aramisauto đã chia sẻ.

Tận dụng thời cơ này, các hãng xe điện như MG (thuộc SAIC) đã nhanh chóng tung ra các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội. Không chỉ ở các thị trường lớn, sự quan tâm đến xe điện còn tăng vọt tại Ba Lan (39%), Bồ Đào Nha (54%) và Romania (40%).

Sự bất ổn toàn cầu đang đóng vai trò như một "chất xúc tác" đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh vốn đã nhen nhóm từ trước. Với tình hình giá nhiên liệu dự kiến vẫn duy trì ở mức cao, thị trường xe điện cũ tại châu Âu được dự báo sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng trong suốt năm 2026.