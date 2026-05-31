KTM vướng bê bối gian lận đăng ký xe

Hãng môtô KTM của Áo bị cáo buộc đã giới hạn công suất của các dòng môtô địa hình nhằm hợp thức hóa hồ sơ đăng ký cũng như hoạt động của số xe này trên đường công cộng.

Theo Carscoops, sau khi thoát khỏi nguy cơ giải thể vĩnh viễn vào cuối năm 2024, KTM dường như vẫn chưa thực sự thoát khỏi những khủng hoảng. Gần đây, nhiều phóng sự điều tra tại châu Âu cho thấy KTM đang gian dối trong kinh doanh khi bán các dòng xe địa hình, nhưng lại đăng ký dưới dạng xe đủ điều kiện lưu thông trên đường công cộng.

Chẳng hạn, KTM 350 EXC-F ở cấu hình tiêu chuẩn sở hữu khối động cơ xy-lanh đơn dung tích 350 cc, cho công suất tối đa 51 mã lực và chỉ được thiết kế cho hoạt động trên đường đua và các giải đấu, không được phép lưu thông trên đường công cộng.

Tuy nhiên, các hãng tin châu Âu qua điều tra đã phát hiện đại lý KTM thực hiện hãm công suất cho KTM 350 EXC-F về mức 15 mã lực nhằm đủ điều kiện đăng ký như phương tiện giao thông thông thường. Trước khi bàn giao xe cho khách hàng, đại lý lại "mở khóa" giới hạn công suất này về mức nguyên bản.

Nhóm phóng viên từ 10 tờ báo lớn của châu Âu, bao gồm Spiegel và Manager Magazin, đã dành ra nhiều tháng đóng giả làm khách hàng của KTM. Những gì họ tìm thấy lại không hề tốt đẹp cho hãng môtô nước Áo.

Theo báo cáo, những chiếc xe địa hình KTM đã được hãm công suất ngay tại nhà máy để phục vụ quy trình đăng ký cho mục đích sử dụng trên đường phố. Sau đó, chúng được chuyển đến các đại lý cùng với những phụ tùng cần thiết để khôi phục lại mức công suất nguyên bản.

Đại lý sẽ đưa chiếc xe trở về trạng thái gốc, tinh chỉnh phần mềm và giao xe cho khách, giúp chiếc môtô có thể lăn bánh trên đường công cộng bằng loạt giấy tờ đăng ký giả mạo.

Một phóng viên đã đóng vai khách hàng tại triển lãm Brussels Motor Show để trao đổi với KTM về phương thức hoạt động này. Đại diện bán hàng dường như đã thừa nhận rằng xe được giao trong tình trạng bị giới hạn công suất nhằm đáp ứng các quy định về đăng ký và khí thải trước khi được sửa đổi. Người này thậm chí đã nói rằng "đây là một chút gian lận".

Một đại lý KTM khác ở Áo chia sẻ với phóng viên của đài ORF, rằng động cơ sẽ bị hỏng và trục trặc chỉ sau quãng đường di chuyển 12 dặm (khoảng 20 km) trong tình trạng bị hãm công suất. Người này lưu ý thêm rằng động cơ của các dòng môtô địa hình KTM không được thiết kế để bị giới hạn quá sâu đến vậy.

Những chiếc xe dạng này tại châu Âu thường được gọi là "supermoto". Về mặt kỹ thuật, chúng không hợp pháp để chạy trên đường phố công cộng, do đó tờ Spiegel lưu ý các công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường trong trường hợp không may người điều khiển xe gây ra tai nạn.

Hội đồng Quốc tế về giao thông Sạch (ICCT) cho biết số xe KTM đã mở giới hạn công suất tỏ ra ồn ào hơn gấp đôi so với khi bị giới hạn. Các xe loại này cũng bị cáo buộc đã xả ra lượng khí carbon monoxide tương đương một đầu máy tàu hỏa chạy diesel, với lượng bụi mịn cao hơn nhiều so với một chiếc ôtô.

Về phần mình, KTM khẳng định tất cả dòng môtô địa hình mà hãng gửi đến đại lý đều được giao trong tình trạng hợp pháp để chạy phố, cho rằng các sửa đổi chỉ được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, các đại lý KTM cũng được cho là đã thông báo với người mua rằng một khi các giới hạn bị loại bỏ, xe sẽ không còn hợp pháp để lưu thông trên đường công cộng.

Dĩ nhiên, các đại lý này không có cách nào ngăn cản người mua điều khiển chiếc xe đã mở giới hạn công suất. Tờ Spiegel cho biết nhiều chiếc môtô KTM đã được mở giới hạn công suất ngay khi vừa cập bến đại lý, từ rất lâu trước khi khách hàng đưa ra yêu cầu.