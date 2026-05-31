Mùa thấp điểm, các hãng xe Trung Quốc đang làm gì để kéo doanh số?

Các hãng xe mới đang tăng tốc trong cuộc đua giảm giá để thu hút khách hàng mới, với giá trị khuyến mại đến 100 triệu đồng.

Giai đoạn giữa năm thường là thời điểm thị trường ôtô trở nên sôi động với nhiều xe mới, nhưng cũng là lúc nhu cầu mua xe mới của người dùng giảm so với những tháng trước.

Vậy các hãng ôtô đang triển khai những chương trình gì, để kích cầu mua sắm trong thời điểm này?

Omoda & Jaecoo tăng thời gian bảo hành

Khác với khác thương hiệu đang tập trung giảm giá để kích cầu mua sắm, Omoda & Jaecoo lại chọn cách nâng cấp dịch vụ hậu mãi để thu hút người dùng.

Cụ thể, Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa tăng chế độ hậu mãi cho mẫu SUV hybrid Omoda C5 SHS-H mới ra mắt. Khách mua xe được hưởng chế độ bảo hành lên mức 7 năm, hoặc một triệu km.

Omoda C5 SHS-H được tăng thời gian bảo hành. Ảnh: Đan Thanh.

Riêng động cơ xăng và motor điện được hưởng bảo hành trong thời hạn 10 năm (hoặc một triệu km). Đối với bộ pin, Omoda & Jaecoo áp dụng chế độ bảo hành 8 năm (hoặc một triệu km tùy điều kiện nào đến trước).

Hiện, Omoda C5 SHS-H vẫn đang được áp dụng mức giá ưu đãi từ 619 triệu đồng cho phiên bản Premium và 669 triệu đồng cho phiên bản Flagship, đi kèm hỗ trợ từ 5-8 năm miễn phí xăng xe tùy phiên bản, đã được hỗ trợ trực tiếp vào giá bán.

BYD giảm giá loạt xe

Gần như toàn bộ dải sản phẩm của BYD tại Việt Nam đều đang được áp dụng ưu đãi trong giai đoạn giữa năm. Mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận nhất của BYD tại Việt Nam là Atto 2 đang được ưu đãi từ tiền mặt đến quà tặng kèm.

Cụ thể, Atto 2 Premium màu xám số VIN 2025 được giảm tiền mặt 30 triệu, tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất, bộ thảm sàn, bộ sạc treo tường, sạc cầm tay và thiết bị chuyển đổi nguồn điện. Tổng giá trị khuyến mại gần 70 triệu đồng. Với mẫu xe số VIN 2026, tổng giá trị ưu đãi khoảng 25 triệu đồng.

Hai phiên bản của Sealion 6 được hỗ trợ 50% phí trước bạ, tương đương khoảng 41,9 triệu đồng. Ngoài chương trình giảm giá phí trước bạ, khách hàng mua Sealion 6 bản premium được tặng thêm app BYD hoặc bộ sạc treo tường, bộ thảm sàn, thiết bị sạc cầm tay và bộ chuyển đổi nguồn điện.

BYD Sealion 6 được giảm giá toàn bộ phiên bản. Ảnh: Phong Vân.

Phiên bản Dynamic được tặng thêm camera hành trình, thẻ nhớ 8 GB và một năm bảo hiểm vật chất. Tổng giá trị quà tặng lên đến khoảng 44 triệu đồng.

Dòng sedan PHEV đầu tiên của BYD là Seal 5 được giảm 100% phí trước bạ. Sau ưu đãi, giá của Seal 5 có thể được giảm về mức 626,4 triệu đồng. Khách hàng được tặng thêm một thiết bị sạc cầm tay, thiết bị chuyển đổi nguồn điện với tổng giá trị 11,5 triệu đồng.

Khách hàng mua BYD Seal được giảm tiền mặt 20-30 triệu đồng. Gói quà tặng kèm tương tự gói phụ kiện đi kèm mẫu Sealion 6, với tổng giá trị ưu đãi đến hơn 66 triệu đồng.

Geely giảm giá xe VIN 2025, chuẩn bị ra xe mới

Không đứng ngoài cuộc đua, Geely đã nhanh chóng triển khai nhiều ưu đãi cho các dòng xe hiện hành. Các gói khuyến mại này không được áp dụng tương đương nhau mà tùy vào nguồn hàng tồn kho, mức chi ưu đãi của mỗi đại lý.

Ví dụ mẫu Geely EX5 thuần điện số VIN 2025 đang được một đại lý khu vực phía Bắc giảm giá còn khoảng 854 triệu đồng cho phiên bản Max.

Mẫu SUV Coolray được giảm 15-20 triệu đồng so với giá niêm yết, đưa giá bán khởi điểm về mức 520 triệu đồng. Trong khi đó, Geely Monjaro cũng đang được hưởng ưu đãi cao nhất đến 45 triệu đồng tại đại lý, đưa giá bán về khoảng 1,054 tỷ đồng .

Geely Coolray được giảm tiền mặt tại đại lý. Ảnh: Đan Thanh.

Đây có thể xem là động thu hút người dùng mới, đồng thời xả kho cho mẫu Geely Coolray. Trên trang mạng xã hội của Geely Việt Nam, thông tin hãng chuẩn bị mở bán Coolray thế hệ mới và mẫu SUV 7 chỗ mới mang tên Okavango cũng đã được tiết lộ.

Haval giảm tiền mặt 100 triệu đồng

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, Haval, hãng xe thuộc GWM, đang triển khai các ưu đãi tiền mặt giá trị cao cho các mẫu xe mở bán tại Việt Nam như H6 Hybrid, Tank 300 hay Jolion.

Trong đó, Haval Jolion là cái tên được hưởng mức ưu đãi cao nhất, lên đến 100 triệu đồng tiền mặt. Cụ thể, Jolion Hybrid bản Pro được giảm từ 669 triệu xuống còn 569 triệu đồng, trong khi bản Ultra được giảm từ 719 xuống còn 640 triệu đồng.

Đây không phải lần đầu tiên cái tên này được giảm giá sâu đến vậy. Từ đầu năm nay, Jolion đã liên tục được đại lý áp dụng ưu đãi, đưa giá khởi điểm về dưới mức 600 triệu đồng. Ngoài các ưu đãi, người mua còn được tặng kèm nhiều phụ kiện.

Thời điểm vừa mở bán, xe có giá lên đến 736-779 triệu đồng với 2 phiên bản Pro và Ultra. Tuy nhiên, giá bán vượt mốc 700 triệu đồng cùng thương hiệu lạ khiến Jolion gần như biến mất trên thị trường trước hàng loạt đối thủ mạnh của phân khúc.

Haval H6 giảm giá về dưới mức 570 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Có thể thấy các hãng xe Trung Quốc vẫn đang nỗ lực trong cuộc đua tranh giành thị phần tại Việt Nam.

Tóm lại, làn sóng ưu đãi dồn dập và các chiến lược nâng cấp hậu mãi trong giai đoạn giữa năm 2026 đang phản ánh rõ nét sự khốc liệt trong cuộc đua giành thị phần của các hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam.

Việc chấp nhận giảm giá sâu đến 100 triệu đồng cho các dòng xe số VIN cũ hay tung chính sách bảo hành chưa từng có tiền lệ lên đến một triệu km là những bước đi thực dụng, đánh trúng vào hai rào cản lớn nhất của người tiêu dùng trong nước, là áp lực tài chính và tâm lý e ngại về độ bền thương hiệu.

Dù các chiêu thức kích cầu này đã bước đầu mang lại những tín hiệu doanh số nhất định, song hành trình để BYD, Omoda & Jaecoo hay Geely có thể xoay chuyển cục diện, đứng cùng bàn cân sòng phẳng với các thế lực dẫn đầu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay nội địa Việt vẫn là bài toán khó.

Bởi cùng lúc này, ông lớn truyền thống này đương nhiên không hề chậm chân trong việc tung các đòn phản công trong cuộc chiến giá để bảo vệ vị thế của mình. Còn những cái tên này đang làm gì, bài tổng hợp tiếp theo từ Tri Thức - Znews sẽ là câu trả lời.