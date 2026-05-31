Năm người Nhật dùng chung một siêu xe cũ

Dịch vụ dùng chung xe tại Nhật Bản cho phép người trẻ có thể "đồng sở hữu" siêu xe với chi phí hợp lý.

Theo Carscoops, việc sở hữu một siêu xe, dù là xe đã qua sử dụng, vẫn là một thú vui khá tốn kém. Thấu hiểu điều này, một công ty Nhật Bản giới thiệu một giải pháp để những người trẻ tuổi đam mê tốc độ có cơ hội chạm tay vào siêu xe. Ý tưởng khá đơn giản, thay vì chi một số tiền lớn để sở hữu trọn vẹn siêu xe, công ty này “chia nhỏ” chiếc xe ra cho nhóm 5 người.

Dịch vụ chia sẻ siêu xe mang tên Rendez-Vous không đơn thuần chia đều toàn bộ giá trị chiếc xe thành 5 phần. Thay vào đó, cả nhóm sẽ trả một khoản tiền để sở hữu chiếc xe trong một năm, các thành viên chỉ chia đều khoản khấu hao mà xe dự kiến phát sinh trong 12 tháng đó.

Chia sẻ với trang tin Nikkei Asia, Kanji Hiraiwa - một trong những khách hàng của dịch vụ này - đã tự xem mình như một đồng sở hữu của chiếc Ferrari 360 Modena đã qua sử dụng trong vòng một năm tiếp theo.

Kanji Hiraiwa cho biết thông qua dịch vụ, mỗi thành viên có quyền sử dụng xe 50 ngày trong một năm. Các chi phí đã bao gồm phí đỗ xe, bảo dưỡng, phí bảo hiểm và tất cả khoản thuế hiện hành.

Được biết, Rendez-Vous chỉ kinh doanh nhóm xe đã qua sử dụng. Đơn vị này trực tiếp mua xe trước khi bổ sung vào danh mục “cho thuê” của mình.

Các mẫu xe mà Rendez-Vous cung cấp rất đa dạng, từ những chiếc xe cổ thập niên 1950 cho đến xe thể thao hiện đại và các dòng siêu xe. Báo cáo cho biết dịch vụ này đang thu hút sự quan tâm khá lớn từ khách hàng trẻ tuổi tại Nhật Bản, với danh sách chờ hiện lên đến khoảng 3.500 người.

“Chi phí sở hữu ôtô là quá cao đối với những người ở độ tuổi 20. Chúng tôi hy vọng có thể giảm thiểu gánh nặng tài chính hết mức có thể để khách hàng tận hưởng niềm vui lái xe”, Ryota Asaoka, đại diện Rendez-Vous, chia sẻ.

Chuyên trang Carscoops nhận định đây là ý tưởng thú vị, có thể là phương án tối ưu để nhóm khách hàng trẻ có thể thỏa mãn ước mơ cầm lái siêu xe mà không phải tiêu quá nhiều khoản tiền tiết kiệm.

Những dịch vụ như Rendez-Vous cũng có thể góp phần ngăn chặn tình trạng sụt giảm nhu cầu sở hữu ôtô của người dân Nhật Bản.

Một khảo sát gần đây cho thấy 33% người Nhật Bản ở độ tuổi 20 không quan tâm đến việc sở hữu ôtô. Một nghiên cứu độc lập do Toyota thực hiện cũng chỉ ra chi phí mua xe và bảo dưỡng là những lý do chính khiến người dân địa phương e ngại việc sở hữu xe theo cách truyền thống.