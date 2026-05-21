Sẽ ra sao khi 2 chiếc siêu xe Lamborghini đâm nhau?

Một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại bang Texas (Mỹ) khi 2 siêu xe hàng đầu của Lamborghini là Aventador S và Revuelto va chạm tại một giao lộ.

Đội cứu hỏa Cy-Fair (bang Texas, Mỹ) cho biết khi tiếp cận hiện trường, họ ghi nhận một vụ va chạm nghiêm trọng liên quan đến 2 chiếc Lamborghini, trong đó một chiếc đang bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ giữa đường gom Quốc lộ 99 bang Texas và đường Jack Road, thuộc khu vực Cypress, ngoại ô Houston.

Chiếc Aventador S chịu thiệt hại nặng nề nhất khi ngọn lửa bùng phát thiêu rụi hoàn toàn phần lớn bộ vỏ và khoang nội thất. Đội cứu hỏa đã phải cắt nắp ca-pô phía trước để dập lửa và bộ phận còn nguyên vẹn là cản trước cùng cụm đèn pha.

Tại thị trường Mỹ thì một chiếc Aventador S đã qua sử dụng hiện có giá dao động từ 420.000- 500.000 USD .

Chiếc Lamborghini Aventador S cháy rụi sau vụ va chạm. Ảnh: Cy-Fair Fire Department.

Phương tiện còn lại trong vụ tai nạn là một chiếc Revuelto màu sơn tím chuyển sắc cùng bộ vành độ. Toàn bộ phần đầu xe gần như biến mất hoàn toàn sau cú đâm mạnh khiến bánh trước bên trái và tay đòn hệ thống treo bị đẩy lùi thẳng vào sát khoang cabin.

Siêu xe Revuelto hiện có giá xuất xưởng dao động từ 600.000 đến 700.000 USD .

Cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ việc do khi lực lượng cứu hỏa đến nơi thì chiếc Aventador S đã đang bốc cháy. Một số nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy cặp đôi Lamborghini này di chuyển trên đường cao tốc song song với một chiếc xe bán tải màu đỏ đang thực hiện việc quay phim chụp ảnh chúng.

"Hai chiếc xe đã gặp nạn khi đang tham gia một buổi ghi hình trên đường", đại diện lực lượng chức năng đã chia sẻ với truyền thông quốc tế khi cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc.

May mắn, cả 2 người lái đều tự mở cửa bước ra ngoài và không gặp bất kỳ chấn thương nào về người.