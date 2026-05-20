VinFast Flazz và Zgoo - gọn nhẹ cho học sinh, công nghệ vượt tầm

Dù thuộc nhóm xe cho học sinh với mức giá từ 15,9 triệu đồng, bộ đôi VinFast ZGoo, Flazz vẫn tạo điểm nhấn và sức hút riêng.

Bộ đội VinFast Flazz và Zgoo tạo ấn tượng bằng ngoại hình phù hợp cá tính từng học sinh, pin LFP bền bỉ cùng động cơ in-hub đạt chuẩn chống nước IP67…

Hai sắc thái chinh phục người dùng

Với ngoại hình mang 2 sắc thái trái ngược, từ cá tính đến mềm mại, Flazz và ZGoo tạo bộ đôi khác biệt, giúp học sinh dễ chọn mẫu xe đúng phong cách. Với Minh Khoa, học sinh lớp 11 tại phường Hà Đông (Hà Nội), VinFast Flazz là lựa chọn phù hợp với phong cách năng động của em.

“Em chọn Flazz vì kiểu dáng mới lạ. Xe nhẹ nên quay đầu trong bãi khá dễ. Em thấp người nhưng vẫn chống chân vững”, Minh Khoa cho biết.

Theo Minh Khoa, Flazz có chiều cao 1.050 mm, phù hợp thể trạng học sinh Việt Nam. Trọng lượng xe khoảng 72 kg giúp dắt xe và quay đầu trong sân trường nhẹ nhàng hơn.

Nếu Flazz gây ấn tượng bằng đường nét góc cạnh, ZGoo tạo điểm nhấn bằng thiết kế bo tròn mềm mại cùng bảng màu trẻ trung. Sau khi trải nghiệm ZGoo tại sự kiện “Phủ xanh trường học 2026”, Huỳnh Minh Thủy, học sinh trường THPT Võ Trường Toản (Bến Tre), đánh giá ZGoo có ngoại hình hợp mắt và di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt.

“ZGoo có vẻ ngoài dịu dàng, màu sắc nổi bật. Xe có kích thước hợp lý nên em tự tin khi điều khiển”, Minh Thủy chia sẻ.

Về vận hành, 2 mẫu xe được trang bị động cơ in-hub công suất tối đa 1.100 W đạt chuẩn chống nước IP67. Tốc độ tối đa giới hạn 39 km/h ở chế độ sport và 30 km/h ở chế độ eco. Mức tốc độ này phù hợp với cự ly di chuyển quanh trường học và nhu cầu đi lại hàng ngày của học sinh, đồng thời giúp phụ huynh yên tâm hơn khi con tham gia giao thông.

Những chi tiết phục vụ việc đi học hàng ngày cũng được bố trí hợp lý trên cả 2 mẫu xe với cốp 14 lít chứa vừa áo mưa, bình nước và vật dụng học tập. Móc treo, sàn để chân và cụm công tắc bố trí thân thiện với người dùng.

Ở góc nhìn trải nghiệm, reviewer Minh Trí từ kênh Trí Đê nhận xét điểm đáng giá nhất của bộ đôi là trang bị pin LFP, riêng Flazz có tùy chọn gắn thêm pin để mở rộng phạm vi di chuyển. Theo anh, ZGoo hợp người chuộng phong cách mềm mại, còn Flazz mở rộng tệp khách hàng trẻ thích cảm giác hiện đại và cá tính.

Chi phí hợp lý

Hiện nay, mức giá niêm yết cho VinFast ZGoo là 15,9 triệu đồng, còn Flazz từ 16,9 triệu đồng. Anh Trần Quang Huy (TP.HCM) cho rằng mức giá của mẫu xe rất hợp lý khi vừa dùng pin LFP hiện đại, vừa có thiết kế hợp gu người trẻ.

Đặc biệt, các dòng xe máy điện của VinFast đang nhận mức ưu đãi 6% trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe), giảm thêm 3% giá trị nếu mang xe xăng đổi lấy xe điện. Cộng dồn những ưu đãi này, giá lăn bánh của 2 mẫu xe chỉ từ 13,8 triệu đồng với ZGoo hoặc 14,7 triệu đồng với Flazz.

Về chi phí sử dụng hàng ngày, ZGoo và Flazz được đánh giá là lựa chọn kinh tế cho học sinh. Anh Trần Quang Huy ước tính nhiều mẫu xe 50 cc tiêu thụ khoảng 1,8-2,2 lít/100 km. Với mặt bằng giá hiện nay, chi phí trung bình cho một tháng khoảng 200.000 đồng. Khoản này khá cao so với chi phí sạc điện của ZGoo và Flazz trong cùng nhu cầu di chuyển.

“Gia đình giảm được khoản kha khá trong mấy năm học, bởi một tháng tiết kiệm được gần 200.000 đồng. Thay vì chi phí cho tiền xăng, cha mẹ có thể sử dụng số tiền này mua sách vở, đồ dùng học tập tốt hơn cho con”, anh Huy chia sẻ.

Với mức giá dễ tiếp cận, pin LFP bền bỉ, thiết kế trẻ trung và chi phí sử dụng tiết kiệm, ZGoo và Flazz đáp ứng nhu cầu đi học hàng ngày của học sinh, đồng thời mang lại sự yên tâm cho phụ huynh về độ an toàn và tính kinh tế. Bộ đôi hứa hẹn là món quà thiết thực mà nhiều phụ huynh dành cho con trước thềm năm học mới.