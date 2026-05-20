VinFast VF MPV 7 - 'xe xịn giá mềm' trong phân khúc MPV gia đình

VinFast VF MPV 7 mang đến làn gió mới cho thị trường nhờ lợi thế khác biệt về công nghệ, trang bị và chi phí sử dụng.

Trước đây, phân khúc MPV 7 chỗ dành cho gia đình tại Việt Nam vốn là sân chơi quen thuộc của các mẫu xe xăng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của VinFast VF MPV 7 đang mang đến làn gió mới cho thị trường.

“Full option” nhưng giá vẫn tốt trong phân khúc

Nhận định về mẫu MPV nhà VinFast, reviewer Tới Nguyễn cho rằng đây là mẫu xe 7 chỗ đáng mua. “Tôi ấn tượng khả năng vận hành, thiết kế và trang bị của VF MPV 7. Xe phù hợp cho gia đình, giá bán hiện tại rất tốt”, anh chia sẻ.

Nhận định này có cơ sở khi VinFast áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho người mua. Cụ thể, khách hàng được hưởng gói ưu đãi kép gồm mức hỗ trợ 6% giá xe từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” và thêm 3% nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Nhờ tổng mức hỗ trợ đến 9% cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của VF MPV 7 được đưa về mức từ 745 triệu đồng. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể lựa chọn phương án mua trả góp “0 đồng trả trước” với lãi suất cố định 7%/năm trong suốt 3 năm đầu.

Nhờ tổng mức hỗ trợ đến 9% cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của VF MPV 7 được đưa về mức từ 745 triệu đồng.

Dù sở hữu mức giá lăn bánh thuộc nhóm tốt bậc nhất phân khúc, VF MPV 7 tạo nên “nghịch lý thú vị” trên thị trường khi sở hữu thông số vận hành và hàm lượng trang bị vượt trội so với nhiều đối thủ.

“VF MPV 7 sử dụng động cơ có công suất đến 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Đây là mẫu MPV dưới 800 triệu đồng có khả năng vận hành ấn tượng hàng đầu thị trường Việt Nam, vượt xa nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc”, anh Tới Nguyễn nhận định.

Theo reviewer này, sức mạnh của động cơ mang lại trải nghiệm vận hành tích cực hơn cho người dùng. Khi chở đủ tải, nhiều mẫu MPV xăng thường bộc lộ độ trễ trong các tình huống cần tăng tốc. Trong khi đó, mô-men xoắn tức thời của động cơ điện trên VF MPV 7 giúp xe phản hồi nhanh hơn, hỗ trợ người lái chủ động hơn khi vượt xe hoặc nhập làn.

Không chỉ mạnh mẽ, động cơ điện còn giúp xe vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn và không phát sinh mùi khí thải trong quá trình di chuyển. Điều này giúp khoang cabin trở nên dễ chịu hơn trong hành trình dài, đặc biệt với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.

Bên cạnh khả năng vận hành, VF MPV 7 ghi điểm nhờ danh sách trang bị được đánh giá là “full option” trong tầm giá, với loạt tiện ích như cảm biến lùi, camera lùi, màn hình giải trí cỡ lớn, HUD, điều hòa tích hợp lọc bụi mịn PM2.5. Không gian cabin rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế sau đủ thoải mái cho 3 người lớn, cũng là lợi thế giúp mẫu MPV điện của VinFast tạo sức hút với các gia đình.

Miễn phí sạc 3 năm, tiết kiệm chi phí sử dụng

Không dừng ở mức giá lăn bánh hấp dẫn, VF MPV 7 còn sở hữu lợi thế lớn về chi phí vận hành nhờ chính sách miễn phí sạc pin kéo dài đến hết 10/2/2029 (tối đa 10 lần sạc/tháng) dành cho chủ xe.

Chuyên gia ôtô Chu Hữu Thọ nhận định với nhu cầu sử dụng thông thường của các gia đình, số lượt sạc miễn phí hiện nay hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày. Ngay cả khi giai đoạn miễn phí sạc kết thúc, VF MPV 7 vẫn giữ lợi thế khi chi phí điện năng thấp hơn nhiều so với chi phí nhiên liệu của các mẫu MPV chạy xăng cùng tầm giá.

VF MPV 7 giúp người dùng tiết kiệm ở khâu bảo dưỡng.

Bên cạnh lợi thế về năng lượng, VF MPV 7 giúp người dùng tiết kiệm ở khâu bảo dưỡng. Theo anh Thọ, chu kỳ bảo dưỡng của xe điện được kéo dài đến 15.000 km thay vì 10.000 km như trước, trong khi chi phí mỗi lần bảo dưỡng thường chỉ dao động từ vài trăm nghìn đồng đến khoảng 1 triệu đồng.

“Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, một mẫu xe sở hữu chi phí mua cạnh tranh, chi phí sử dụng tiết kiệm và được miễn phí sạc trong 3 năm đang nắm lợi thế lớn”, chuyên gia Chu Hữu Thọ nhấn mạnh.

Từ công nghệ, khả năng vận hành đến chi phí sử dụng, VF MPV 7 cho thấy khoảng cách rõ rệt với nhiều mẫu MPV xăng truyền thống trong cùng tầm giá.