Xe máy điện VinFast thu hút người dùng nhờ lợi thế tủ đổi pin

Sự bùng nổ của mạng lưới tủ đổi pin VinFast đang tạo nên bước ngoặt trong thói quen di chuyển của người dân đô thị.

Không còn cảnh chờ đợi tại trạm xăng giờ cao điểm, hàng chục nghìn tủ đổi pin trên các tuyến phố đang giúp người dùng xe điện dễ dàng nạp năng lượng chỉ trong vài phút.

Với cư dân chung cư chưa trang bị ổ cắm chuyên dụng như chị Hương Lan (Hà Nội), trở ngại lớn nhất khi cân nhắc đổi sang xe máy điện là bài toán sạc pin tại hầm để xe. Sự xuất hiện của mẫu xe đổi pin và hệ thống trạm đổi pin đã giải quyết trực tiếp điểm nghẽn này.

“Tôi sắm cho mình chiếc Evo Lite đổi pin. Xe vẫn để dưới hầm như bình thường, lúc cần thì ghé trạm đổi pin, thế là vẹn cả đôi đường”, chị Lan nói.

Theo reviewer Bạch Thành Trung, sự xuất hiện của xe máy điện thế hệ mới và hạ tầng đổi pin giúp người dùng không còn phụ thuộc ổ cắm tại nhà hay hầm chung cư. Đặc biệt, với kế hoạch hoàn thành 60.000 tủ đổi pin trong quý II/2026 của V-Green, độ phủ hạ tầng đang trở thành yếu tố quan trọng giúp người dùng tự tin đổi xăng, lên điện.

Thực tế, nhiều người dùng cho biết điểm đổi pin đã xuất hiện dày đặc tại nhiều tuyến phố ở tỉnh, thành phố, mang lại sự an tâm cho chủ xe. “Tủ đổi pin mọc lên khắp nơi. Đi qua vài ngã tư là tôi có thể bắt gặp một điểm đổi pin. Ở nhiều tuyến phố, việc tìm tủ đổi pin còn nhanh hơn tìm trạm xăng”, chị Hương Lan chia sẻ.

Không chỉ dễ nhận diện trên đường, điểm đổi pin còn được hiển thị trực tiếp trên VinFast E-Scooter và một số ứng dụng hỗ trợ khác. Nhờ đó, chị có thể chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển.

Đổi pin nhanh, chi phí thấp

Không chỉ giải quyết bài toán sạc pin cho cư dân đô thị, mô hình đổi pin còn mang lại lợi ích rõ rệt với người dùng, đặc biệt là nhóm người dùng di chuyển cường độ cao như tài xế công nghệ.

Anh Xuân Thiện, tài xế giao hàng tại Hà Nội, cho biết trước đây thường di chuyển 150-170 km/ngày và phải ghé cây xăng ít nhất một lần. Vào khung giờ cao điểm, việc chờ đổ xăng khiến anh mất thêm không ít thời gian.

Tuy nhiên, khi chuyển sang vận doanh bằng mẫu xe Feliz II, khoảng thời gian chờ đợi đó gần như được cắt giảm, giúp anh tận dụng tốt hơn quỹ thời gian.

“Thay vì mất 15-20 phút xếp hàng chờ đổ xăng, tôi chỉ mất 1 phút ghé vào trạm đổi pin. Vì vậy, tôi có nhiều thời gian chạy đơn hơn, qua đó cải thiện được thu nhập”, anh Thiện chia sẻ.

Nhận xét về thao tác đổi pin, reviewer Dương Dê cho rằng quá trình này diễn ra đơn giản: Mở ứng dụng, quét mã QR và tủ sẽ tự động nhả pin.

Theo anh, không chỉ tiện lợi, tiết kiệm thời gian, cơ chế đổi pin còn giúp tài xế công nghệ tiết kiệm chi phí, tối ưu doanh thu nhận được. Hiện nay, tài xế công nghệ vận doanh độc quyền trên nền tảng Green Bike Platform của GSM được miễn phí đổi pin không giới hạn số lần đến 31/3/2029; miễn phí thuê pin trong vòng 3 năm kể từ ngày chốt đơn và miễn phí sạc pin đến 31/5/2027.

Với dải sản phẩm xe đổi pin từ Evo, Feliz II đến Viper cùng hạ tầng tủ đổi pin phủ rộng, VinFast đang giúp việc sử dụng xe máy điện trở nên nhanh chóng, thuận tiện và linh hoạt hơn trong đời sống hàng ngày.