Học sinh Bắc Ninh lái thử xe VinFast tại sự kiện Phủ xanh trường học

Hàng nghìn học sinh và giáo viên tại Bắc Ninh hào hứng trải nghiệm các dòng xe máy điện VinFast trong sự kiện "Phủ xanh trường học 2026".

Hoạt động trải nghiệm diễn ra tại trường THPT Lý Thái Tổ - nơi xe điện đang trở thành phương tiện quen thuộc của nhiều học sinh.

Xe điện VinFast thu hút học sinh

Vừa qua, chương trình "Phủ xanh trường học 2026" đến với trường THPT Lý Thái Tổ (Bắc Ninh). Chương trình lan tỏa thông điệp sử dụng phương tiện giao thông xanh nhằm bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa giao thông văn minh trong học đường.

Học sinh trường THPT Lý Thái Tổ đăng ký lái thử xe máy điện VinFast.

Điểm nhấn của sự kiện là khu vực lái thử các dòng xe máy điện VinFast tại sân trường. Trong đó, VinFast Amio thu hút nhiều học sinh nhờ vóc dáng gọn, có bàn đạp hỗ trợ và cách vận hành dễ làm quen, phù hợp với nhu cầu đi học hàng ngày.

Em Nguyễn Bích Ngọc thích thú với mẫu xe nhỏ gọn và an toàn như Amio.

Em Nguyễn Bích Ngọc, học sinh lớp 12D4, cho biết sử dụng xe đạp điện từ năm lớp 8 nên khá hiểu tiêu chí cần có ở mẫu xe dành cho học sinh, đặc biệt là sự an toàn và dễ điều khiển. Ngọc đánh giá VinFast Amio đáp ứng tốt những yêu cầu đó.

“Vấn đề an toàn luôn rất quan trọng với lứa tuổi học sinh bởi chúng em chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống khó khi tham gia giao thông. Sau khi trải nghiệm, em thấy tự tin khi điều khiển mẫu xe này”, Bích Ngọc chia sẻ.

Em Tân Hải Đăng, học sinh lớp 11B, cũng ấn tượng với trải nghiệm lái thử xe điện Amio tại chương trình. Theo nam sinh, điểm nhấn của Amio nằm ở trang bị pedal và thiết kế 2 yên.

“Với Amio, khi pin yếu, em vẫn có thể đạp pedal để tiếp tục di chuyển. Ngoài ra, việc xe có thiết kế 2 yên cũng giúp người ngồi sau thoải mái, trong khi xe vẫn giữ được sự gọn nhẹ”, Hải Đăng tâm sự.

Các mẫu xe đa dạng của VinFast thu hút học sinh tham gia lái thử, trải nghiệm.

Bên cạnh VinFast Amio, các mẫu xe với đủ phong cách như Flazz, ZGoo, Feliz 2025 Lite hay Evo Grand Lite… thu hút sự quan tâm của học sinh, tạo bầu không khí sôi động trên sân trường.

Lan tỏa văn hóa giao thông xanh trong học đường

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm xe điện, sự kiện còn có sự đồng hành của đại diện lực lượng cảnh sát giao thông. Học sinh được phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe điện an toàn và rèn ý thức tuân thủ luật giao thông.

Thông qua tình huống thực tế và chia sẻ từ lực lượng CSGT, nhiều học sinh hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân để tham gia giao thông an toàn và văn minh. Sự phối hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp và lực lượng chức năng cũng giúp buổi sinh hoạt dưới cờ trở nên thiết thực, gần gũi hơn với học sinh.

Sự phối hợp của nhà trường, VinFast và lực lượng chức năng mang đến buổi sinh hoạt dưới cờ bổ ích cho học sinh.

Theo cô giáo Vũ Thị Ngọc, việc nâng cao ý thức và kỹ năng điều khiển xe điện an toàn cho học sinh là rất cần thiết, bởi xe điện đã trở thành phương tiện đi học quen thuộc của nhiều em.

Cô Vũ Thị Ngọc trải nghiệm lái thử xe điện VinFast cùng học sinh.

Hiện nay, nhà trường có gần 2.000 học sinh, trong đó khoảng 60% học sinh sử dụng xe điện để đi học. Nhiều học sinh phải di chuyển quãng đường 7-10 km, thậm chí xa hơn từ khu vực như Đại Đồng, Tam Sơn hay Yên Viên để đến trường. Trong bối cảnh học sinh học cả sáng lẫn chiều, xe điện trở thành phương tiện giúp các em chủ động hơn trong việc đi lại. Vì vậy, sự kiện lần này rất ý nghĩa khi giúp học sinh nâng cao hơn kỹ năng điều khiển xe máy điện an toàn.

"Chương trình 'Phủ xanh trường học 2026' có ý nghĩa thiết thực với học sinh thông qua nội dung tuyên truyền, nâng cao ý thức an toàn khi tham gia giao thông và kết hợp giới thiệu dòng xe điện phù hợp với học sinh", cô Ngọc nói.