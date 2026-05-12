VinFast VF 9 định nghĩa lại giá trị SUV cỡ lớn tại Việt Nam

VinFast VF 9 đang được nhiều người dùng Việt xem là khoản đầu tư thông minh cho cả công việc lẫn gia đình.

Điều này được thể hiện từ thiết kế bề thế, nội thất cao cấp cho tới chi phí vận hành tối ưu.

SUV fullsize nhưng “càng đi càng kinh tế”

“Trước đây tôi nghĩ xe điện là câu chuyện về công nghệ. Nhưng khi dùng VF 9, tôi nhận ra đây còn là khoản đầu tư thông minh”, anh Đăng Hoàng, quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính, chia sẻ sau gần một năm sử dụng VinFast VF 9.

Trước đây, anh Hoàng từng dùng SUV chạy xăng cỡ lớn nhiều năm. Thời điểm ấy, mỗi tháng đổ xăng cả chục triệu đồng là chuyện bình thường với anh. Khi chuyển sang VF 9, anh bất ngờ khi gần như không còn phải lo gì về chi phí “nhiên liệu” hàng tháng. Nguyên nhân bởi các dòng xe điện VinFast đang được miễn phí 100% tiền sạc tại các trạm công cộng V-Green.

“Dùng xe khoảng một năm, tôi chạy 20.000-25.000 km. Trước đây tiền xăng là khoản cố định rất lớn, lên tới cả trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, năm nay, tôi không tốn đồng nào. Theo chính sách của VinFast, 3 năm đầu dùng xe tôi gần như không cần quan tâm tới chi phí vận hành”, chủ xe này nhận định.

VF 9 giúp người dùng tiết kiệm khoản chi phí nhiên liệu đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc.

Ngoài ra, dù đã sử dụng xe tương đối nhiều, anh chỉ cần đi bảo dưỡng một lần với chi phí khoảng 500.000 đồng (xe điện VinFast có mốc bảo dưỡng định kỳ 15.000 km hoặc một năm). Cùng quãng đường đã di chuyển, trước kia, anh đã phải đi bảo dưỡng ít nhất 4 lần với chi phí vài triệu đồng/lần.

Chưa kể, VF 9 được bảo hành tới 10 năm cho cả xe và pin, anh hoàn toàn yên tâm nếu phát sinh sự cố. “Chi phí sử dụng đã tối ưu, giờ thêm chính sách bảo hành dài hạn nên tôi gần như không còn áp lực khi dùng xe”, vị khách hàng tổng kết.

Một chiếc xe cho nhiều nhu cầu

Bên cạnh chi phí tiết kiệm, anh Hoàng cho biết lý do quan trọng để chọn VF 9 là ngoại hình. “VF 9 có dáng rất bề thế, hiện đại, đi gặp đối tác tôi cũng thấy tự tin hơn hẳn”, anh nhận xét.

VF 9 có kích thước dài 5.119 mm x 2.254 mm x 1.697 mm, lớn hơn đáng kể so với các dòng xe cùng phân khúc E-SUV. Chiều dài cơ sở 3.149 mm trên VF 9 cũng thuộc hàng lớn nhất trong tầm giá, mang đến không gian nội thất rộng rãi. Anh Hoàng đặc biệt đánh giá cao cảm giác sang trọng có được từ trần kính toàn cảnh trong xe.

Ở góc nhìn gia đình, chị Mai Anh, chủ một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm tại TP.HCM, lại tiếp cận VF 9 theo cách thực tế hơn. “Gia đình tôi cần một chiếc xe rộng, đi xa thoải mái, nhưng cũng phải ‘hầm hố’. VF 9 đáp ứng đầy đủ nhu cầu này”, chị chia sẻ.

VF 9 có ngoại thất ấn tượng cùng sự rộng rãi, tiện nghi.

Theo chị, VF 9 được thiết kế để tối ưu trải nghiệm từ hàng ghế sau. Nội thất trong xe theo chị là “thừa” tiện nghi cho các chuyến đi dài. Ghế ngồi rất thoải mái, có massage, sưởi, làm mát và bệ tì tay tích hợp sạc không dây (phiên bản 6 chỗ với hàng “ghế cơ trưởng”). Các con chị ngồi hàng ghế thứ 3 cũng cảm thấy dễ chịu, đi xa không bị mệt.

Về vận hành, cảm nhận chung của gia đình chị là sự êm ái và chắc chắn. “Xe đầm, tăng tốc mượt, không bị giật. Hệ thống treo khí nén làm xe chạy êm hơn rõ rệt”, anh Thế Hùng, chồng chị Mai Anh và là người cầm lái chính, cho biết.

Đặc biệt, việc sở hữu mẫu xe với động cơ lên tới 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm này đang nằm trong tầm với của nhiều khách hàng Việt nhờ loạt chính sách ưu đãi từ VinFast trong tháng 5/2026.

Hiện tại, khi lựa chọn VF 9, khách hàng được hỗ trợ 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” của VinFast. Chuyển đổi từ xe xăng của thương hiệu bất kỳ sang xe điện tới 31/5, chủ xe nhận thêm 3% ưu đãi. Tổng mức giảm trực tiếp bởi thế có thể lên tới 195-220 triệu đồng tùy phiên bản - mức ưu đãi nổi bật trên thị trường xe hiện nay.

Trường hợp chưa sắp xếp được tài chính ngay, người dùng cũng có thể mua xe trả góp mà không phải trả đồng nào vốn đối ứng, đồng thời được chọn giữa khoản hỗ trợ 10% trên giá bán hoặc chính sách cố định lãi suất 5%/năm trong 3 năm đầu.

Từ thiết kế bề thế, sức mạnh ấn tượng tới nội thất cao cấp, VF 9 đang làm hài lòng nhiều nhóm người dùng, từ doanh nhân, quản lý cấp cao cần một phương tiện di chuyển hợp xu hướng cho tới gia đình tìm kiếm chiếc xe lý tưởng cho những chuyến đi dài. Đi kèm với loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn và mức chi phí vận hành thấp hơn hẳn các dòng xe xăng đồng hạng, VF 9 được cho là “khoản đầu tư” có lợi cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng.